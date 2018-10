El candidato de Podemos a la Generalitat es partidario de entrar en el Ejecutivo valenciano

A Rubén Martínez Dalmau, candidato de Podemos a la Generalitat en los próximos comicios autonómicos, le gustaría que su formación participara en la dirección del Gobierno valenciano. Dalmau, que ha presentado este martes su candidatura, Endavant Podem, para las primarias acompañado por el secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, la senadora Pilar Lima y la diputada autonómica Beatriu Gascó, ha defendido que la presidencia, que en la actualidad ostenta el socialista Ximo Puig, corresponde a la persona que más consenso suscite, que no tiene que coincidir con el partido más votado en las elecciones. La formación morada optó en su día por permanecer fuera del Consell, ofreciendo su apoyo desde la oposición con el objetivo de ejercer un papel más fiscalizador sobre los dos partidos que lo forman; el PSPV-PSOE y Compromís. Podem sí que firmó y posteriormente ratificó el Acuerdo del Botánico.

El profesor de Derecho Constitucional, como se define el candidato en su cuenta de Twitter, ha señalado que la decisión de no participar en el Gobierno fue acertada. "Tuvo su sentido en ese momento porque tampoco había muchas opciones, pero, ahora, en esta segunda fase, ya tenemos cierta experiencia de trabajo conjunto, podemos aportar cosas al Botánico", ha argumentado el candidato, que ha agregado que si se dieran las condiciones, es partidario de hacer un esfuerzo por estar presente en el Consell. Martínez también ha destacado que otro político puede relevar a Puig, aunque su partido obtuviera más votos. "En un sistema parlamentario no gana quien más votos tiene, sino quien más consensos logra", ha advertido.

La candidatura unitaria de Endavat podem, cuenta con el respaldo de Estañ, que como adelantó a este diario, no repetirá en el Parlamento autonómico tras las próximas elecciones; del sector de Iglesias y de Més Morat. Fortalecer el Botánico y afianzar políticas emancipadoras que avancen hacia una posición "más optimista, clara e ilusionante", son los principales objetivos de la propuesta de Martínez, que agrupa "a la mayor parte de sensibilidades" de la formación en una candidatura ganadora".

Gràcies a totes i a tots els que amb gran amplitud de mires heu fet possible aquest important pas endavant: proposar-me per a encapçalar una llista de majories a les Corts Valencianes. @Estany_ , @pilar_lima @beatriugasco https://t.co/5aDpuyiwnL — Rubén Martnez Dalmau (@rmartinezdalmau) 16 de octubre de 2018

"Soy el resultado de la unión de fuerzas en la que está el secretario general, que ha apostado por una separación de responsabilidades orgánicas e institucionales", ha manifestado el candidato. "Podemos tiene una función esencial enorme, estar ahí como una opción de regeneración tras haber pasado a la historia democrática de este país acabando con el turnismo parlamentario. Sobre las críticas a esta candidatura por "oficialista", Martínez ha señalado que su equipo, que todavía no tiene configurado, deberá ser votado por las bases.

La senadora Pilar Lima ha indicado que tiene muchas esperanzas en la candidatura "feminista" con la que han demostrado "estar a la altura de los valencianos". Lima ha destacado que Podemos cuenta ahora con experiencia suficiente en las instituciones del Estado y que son "una alternativa solvente en el País Valencià".

El líder de la formación morada ha señalado que su partido tiene la voluntad de llegar a un acuerdo para confluir con EUPV en las elecciones autonómicas del próximo año, aunque no es partidario de hablar de cuotas sino de construir un proyecto. "No hay nada concreto, se está hablando de muchas cuestiones, tenemos que seguir reuniéndonos", ha indicado Estañ, que no descarta la participación de otras formaciones, incluida la de Compromís.