El Gobierno valenciano aprobará este viernes un decreto que haga frente a los daños del temporal

El Centre de Coordinació d'Emergències de la @generalitat estableix la fi de l'Emergència per pluges 🌧️🌧️ situació 0 en la comarca del Baix Maestrat.

21/10/18 (11:52 hores)

Ja no hi ha cap Emergència ni Preemergència activa per risc meteorològic a la Comunitat Valenciana. pic.twitter.com/kvuJQUoojq