Trison, el proveedor de pantallas led para Inditex, compra su competidora en Francia

Trison, la empresa multinacional de origen gallego especialista en la fabricación de sistemas audiovisuales para el sector del retail, ha anunciado este jueves la compra de su competidora en Francia, TMM Comunication, aunque no ha aclarado los detalles de la operación. La empresa gallega, que facturó 52 millones de euros en 2017, afianza así su estrategia de crecimiento internacional después de 20 años en los que ha conseguido el liderazgo en Europa, una posición que ha alcanzado gracias a su principal socio: Inditex. El gigante de la moda, también de origen gallego, representa el 70% del negocio de Trison. Ellos son los responsables de la multitud de pantallas led, sistemas de audio y pantallas interactivas que estimulan las compras en las tiendas de Zara, Massimo Dutti o Oysho, entre otros.

Trison cuenta con once delegaciones en todo el mundo y está presente en 100 países, con una plantilla de 175 empleados. A pesar de ser una empresa relativamente pequeña, es un socio clave, en el sector del marketing y las ventas, para cadenas de retail de ámbito mundial. Además de Inditex, Trison es el fabricante de las pantallas led y los sistemas audiovisuales para empresas como Tous, Ikea, Sephora, New Balance, Adidas, Real Madrid, C&A, Merlin Properties, Toyota o Porsche, entre otros. Con la adquisición de la francesa TMM Comunication, con 50 empleados y 10 millones de euros de facturación, se abren las puertas a otras marcas, como Air France, Avis, BNP Paribas, Carrefour o Citroën. La operación llega después de que, en 2016, la firma de capital riesgo Portobello entrara en el accionariado de Trison.

"Queremos afianzar nuestro liderazgo en la digitalización de los espacios físicos y en el marketing sensorial. La amenaza es no transformarse, no entender el cambio", ha dicho Alberto Cáceres, consejero delegado de Trison, en un acto en Barcelona. Precisamente, la empresa gallega ha inaugurado este jueves su nueva sede en el distrito del 22@ de Barcelona, polo tecnológico de la capital catalana. "Tenemos que estar cerca de nuestros socios tecnológicos. El sector está en plena expansión, no hay ningún ámbito que quede fuera de la digitalización: hasta fabricamos pantallas para los tanatorios", ha dicho Cáceres.

En la nueva sede de Barcelona los responsables de Trison han mostrado algunas de las novedades de la empresa, como un espejo interactivo que recomienda accesorios de compra, pantallas led de última generación, ya sean planas o curvas, o un probador interactivo que gestiona la organización de la sala de probadores.