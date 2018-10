Insultos y protestas en la “cívica” procesión del 9 d’Octubre en Valencia

Manifestantes ondean banderas de la Senyera en la plaza del Ayuntamiento en Valencia. En el vídeo, protestas y reacciones políticas al mensaje en Tiwitter de Torra. Mònica Torres / Atlas

Insultos, pitadas y gritos de rechazo han protagonizado la jornada en la procesión cívica del 9 d'Octubre en Valencia. Aunque de "cívica" tenía poco. A mediodía, miles de personas se atestaban frente al Ayuntamiento de Valencia para asistir a la bajada de la senyera desde el Museo Histórico Municipal que inicia la celebración del día de la Comunidad Valenciana. Cientos de banderas ondeaban a la espera de que la comitiva oficial inaugurase la marcha: un recorrido que ha destacado por el fuerte dispositivo policial desplegado y por las amplias medidas de seguridad.

Aunque una suave llovizna amenazaba la jornada desde primeras horas de la mañana, la gente no ha querido perderse el paso de la senyera por el corazón de la ciudad. "¡Fuera!", "¡Traidores!", "Somos valencianos, nunca catalanes", son algunos de las proclamas que los manifestantes han gritado cuando el desfile se aproximaba a la plaza de la Reina. Varios grupos de derecha han comenzado a lanzar insultos cuando veían llegar al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig o al alcalde de Valencia, Joan Ribó, junto con el resto de concejales. La tensión se ha intensificado cuando algunos manifestantes del sindicato de Bomberos Forestales han tirado varias vallas de seguridad al grito de "No más promesas falsas" para exigir al presidente de la Generalitat la autorización de un aumento salarial.

Entre los manifestantes, podían verse diferentes banderas y camisetas de partidos políticos. "Hay que defender nuestra tierra, que pertenece a los valencianos y no a los catalanes", ha declarado Tomás Montoliu mientras ondeaba una bandera de Valencia. Este hombre de 49 años ha acudido a la concentración acompañado de su familia. Para él, hoy es un día para ondear la bandera de valencia con orgullo "frente a los que nos gobiernan pero no nos representan". Por su parte, Gema Soler, una mujer de 61 años que ha acudido sola a la manifestación explicaba que "hoy es un día para evitar la violencia". "Todo el mundo solo sabe quejarse de todo, son unos inconformistas y no hacen nada para arreglar las cosas", ha explicado Soler.

Sandra Gómez, primera teniente de alcalde de Valencia, porta la Senyera durante la procesión cívica en Valencia. Mónica Torres EL PAÍS

Sandra Gómez, primera teniente de alcalde, ha sido la encargada de portar la Real Senyera durante todo el recorrido. Como si de un calvario se tratara, la teniente de alcalde se movía bajo los aplausos a la bandera, por un lado, y los abucheos a las autoridades políticas, por otra. La marcha ha recorrido las calles del centro de Valencia desde el Ayuntamiento hasta el Parterre, pasando por San Vicente, Plaza de la Reina, Calle de la Paz y Alfonso el Magnánimo. Una vez la procesión ha llegado al jardín del Parterre, se ha realizado una ofrenda de coronas de flores ante la estatua del rey Jaume I.

La jornada de hoy se ha caracterizado por la calma y la seguridad que ha garantizado un dispositivo con más de 1.500 policías, más allá de los insultos y las proclamas de los manifestantes. Juan Carlos Fulgencio, delegado de Gobierno, se ha limitado a apuntar que el dispositivo era “más que suficiente” y que si “en cualquier momento alguna persona o grupo de personas intenta hacer la fiesta por su cuenta” chocará con una “respuesta policial”.

Seis manifestaciones o concentraciones, de diferentes signos políticos, han sido comunicadas a la Delegación de Gobierno para la jornada de hoy en diferentes horarios y recorridos, aunque en muchos casos las concentraciones están bastante cercanas entre sí. España 2000, formación de extrema derecha, declinó este lunes el lugar en el que se les había propuesto concentrarse —la Plaza de la Virgen— al haber sido rechazada su propuesta de concentrarse junto a la estatua de Jaume I, en el Parterre. José Luis Roberto, líder de la organización, ha calificado de "discriminatorio" este acto y ha animado a sus afiliados y simpatizantes a adherirse a "cualquiera de las manifestaciones de signo valencianista".