Puig rechaza separatismos o recentralización y apuesta por la federalización de España

El presidente valenciano Ximo Puig ha reivindicado este martes en el acto institucional del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, el Estado de las autonomías, del que ha reconocido que muestra síntomas de agotamiento. "Pero la receta no es ni el separatismo ni la recentralización sino profundizar" en la federalización de España, ha subrayado el político valenciano.

Puig se ha pronunciado en estos términos tras la entrega de las distinciones que otorga la Generalitat, un acto que ha contado por primera vez con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha acudido acompañado del ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos.

Puig ha defendido ante Sánchez "más que nunca" la voz valenciana cuando las instituciones catalanas se ha levantado de la mesa en la que siempre habían contribuido a la apertura.

El jefe del Consell ha propuesto un nuevo contrato social sostenido sobre tres ideas fundamentales: desarrollo sostenible para conseguir una economía de salarios dignos, igualdad de derechos y oportunidades, y defensa de los valores democráticos frente a la regresión de los populismos conservadores.

Puig ha remachado ante Sánchez que el problema valenciano, que sitúa a sus habitantes a la cola en financiación e inversiones, "es un problema de España, un desequilibrio que hemos de superar". Ha pedido al presidente "una financiación justa, inversiones equitativas y lealtad institucional". En definitiva, "el cumplimiento efectivo del autogobierno, el cumplimiento de la Constitución", ha remarcado.

El presidente del Gobierno ha respondido a la reivindicación de Puig de una mejor inversión y financiación apuntando al diálogo y la búsqueda de consenso para "abordar el déficit de infraestructuras que padece y sufre esta comunidad", así como "la justa reivindicación de una financiación autonómica para este territorio". No ha mencionado nuevos compromisos, más allá de lo que le dijo a Puig hace unos días tras reunirse en Moncloa: un 10% de inversiones en los presupuestos generales del año próximo.

Sánchez ha defendido la vigencia del Estado de las Autonomías coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución porque "no puede haber democracia en nuestro país si no se reconoce esa diversidad territorial en forma de estado autonómico y no puede haber esa diversidad reconocida territorialmente sin una democracia".

"Avanzar es precisamente seguir fortaleciendo esos lazos autonómicos y retroceder es precisamente volver a épocas pretéritas en que se reivindicaba de manera desafortunada la centralizacion como método de progreso", ha dicho. Sánchez ha subrayado, en alusión a los presupuestos para 2019, que serán unas cuentas con vocación europeísta, de cohesión territorial y social.

ampliar foto Los presidentes Sánchez y Puig con los galardonados el 9 d'Octubre. MÒNICA TORRES

A la entrada al palau, un grupo de ciudadanos le ha aplaudido, mientras llegaban ecos de protestas de los miembros del sindicato policial Jusapol que reclaman igualdad salarial con otros cuerpos policiales y de los bomberos forestales, que también demandan equiparación salarial, ambos grupos concentrados en los alrededores de la plaza.

La lucha y esperanza de Alborch

La exministra socialista Carmen Alborch, el dispositivo de acogida de la flotilla del Aquarius, que rescató a 629 migrantes a la deriva en aguas del Mediterráneo, y el Valencia Club de Fútbol, que cumplirá en 2019 su centenario, han sido, entre otros, los galardonados este año con las distinciones que la Generalitat entrega con motivo del 9 d'Octubre. También han sido galardonados las rectoras universitarias Mavi Mestre (Universitat de València) y Eva Alcón (Universitat Jaume I), Vicente Muñoz Puelles o la investigadora Guillermina López.

La exministra y exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern, que ha hablado en nombre de todos los premiados, ha agradecido los galardones y ha insistido en que todos los distinguidos "construyen y luchan por un mundo mejor". En un momento de su parlamento, que ha pronunciado en valenciano, Alborch se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para interesarse si la estaba entendiendo. "Tu lo entiendes, ¿verdad, Pedro?", le ha dicho ante la sonrisa y el asentimiento del presidente.