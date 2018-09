Sandra Gómez: “Valencia puede ejercer la capitalidad del mediterráneo”

La abogada Sandra Gómez (Valencia, 1985) es la alternativa del PSPV-PSOE al actual alcalde, Joan Ribó, de Compromís, coalición con la que gobierna junto a València en Comú (Podemos). Gómez, que se apuntó con 18 años al partido socialista, no disputará primarias ya que ha sido la única candidata que se ha presentado. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del que habla con admiración, determinó su carrera política, que despuntó en 2015 cuando la formación por la que se presenta como candidata a la Alcaldía le propuso dirigir el área de Protección Ciudadana. La letrada pasó de acusar en los tribunales a Alfonso Grau, el que fuera mano derecha de Rita Barberá, por el caso Nóos, a ser la primera mujer responsable de la policía y los bomberos de Valencia.

La concejala de Desarrollo Económico Sostenible y Turismo, es, además, la portavoz socialista en el Ayuntamiento. Como secretaria general del PSPV de Valencia recibió el apoyo de más del 56,1 % de los militantes en las primarias de su partido. Gómez, próxima al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se impuso a la concejala de Sanidad, Maite Girau, afín a José Luis Ábalos.

Pregunta. ¿Cómo es la Valencia que quiere?

Respuesta. Es una Valencia que avanza. Que aborda los nuevos retos que tienen ciudades como la nuestra, pero que, sobre todo, lo hace desde una perspectiva progresista. Tenemos claro que todo el mundo tiene que avanzar en consonancia con la ciudad y todo el mundo tiene que tener su oportunidad. Una ciudad que se desarrolla pero que no deja a nadie atrás. Valencia puede ejercer la capitalidad del mediterráneo. Tenemos infraestructura, recursos educativos. Tenemos una oportunidad de futuro que debemos aprovechar.

P. ¿Hasta ahora no se ha hecho?

R. Cuando llegan las elecciones hay partidos que caen en la tentación de romper gobiernos, tensionar, criticar sin filtro, porque piensan que todo vale. No tiene sentido y a nadie vamos a engañar sobreactuando estos meses para luego ponernos de nuevo de acuerdo. Es importante que seamos coherentes.

“Los socialistas nos hemos dedicado a solucionar problemas, no a crearlos”

P. En las últimas semanas se han producido duras críticas entre los socios del tripartito.

R. Es una estrategia equivocada que no comparto. Nosotros vamos a hablar de nuestro propio modelo de la ciudad, que lo tenemos, y pondremos en valor lo que hemos conseguido.

P. ¿Cómo se diferencian las políticas?

R. Son muchos logros compartidos porque cada formación ha aportado aspectos importantes para la consolidación de la ciudad. Sin duda, Valencia es una ciudad más justa. La recogimos con un desempleo que desbordaba la media nacional. Situación que ha cambiado gracias a proyectos como Valencia activa. Estamos consiguiendo ser una de las ciudades que más empleo genera. La imagen reputacional ha mejorado y mucho. Es la primera ciudad de España que ha sacado un plan para mayores de 55 años. También somos la primera que cobramos impuestos a todos por igual, incluida la iglesia. Hemos salido del plan de ajuste en el que nos metió el anterior gobierno popular. A la derecha siempre le gusta presumir de que gestiona mejor la economía, pero un gobierno progresista es el que ha sacado a Valencia del plan de ajuste y ha reducido la deuda en más de 300 millones de euros, invirtiendo más. También hemos reducido el pago a proveedores.

P. ¿Cómo recuerda su paso por la dirección de la policía?

R. Cuando me hice cargo de la policía no había cumplido los 29 años. El impacto fue importante para mí y para el cuerpo, que pasó de tener como jefe a un señor de 60 años, muy conservador, a una mujer joven y progresista.

P. Se considera usted una política profesional.

R. No, para nada, cuando me hicieron la propuesta de dirigir Protección Ciudadana ya tenía hecha mi carrera y cierta experiencia profesional, acababa de poner en marcha mi despacho y tenía ofertas de otros bufetes. Tenía el punto de madurez para poder volver en cualquier momento. Siempre he tenido claro que debía acabar mi carrera e iniciar un camino profesional. Por eso dije que sí. Porque uno se implica y es activista porque le interesa, le gusta y los que nos dedicamos a esto tenemos una vocación de servicio público. La política te da una cosa que no te la da el ámbito privado, y es trabajar para los demás.

P. ¿Y ahora que han pasado más de tres años?

"Pedro Sánchez tiene un proyecto estable que es PSOE puro y duro"

R. Estoy encantada. En Protección Ciudadana hicimos una pequeña revolución. La forma de gestionar cambió radicalmente en un año.

P. ¿Aceptaron que una mujer joven les dirigiera?

R. Mentiría si dijera que todo transcurrió con la máxima normalidad porque no fue así. Siempre hay gente que al principio se resiste. Pero la gran mayoría acogió con ilusión el cambio. Creo que se consiguieron logros que antes no existían como contar con una unidad dedicada exclusivamente a la atención de mujeres maltratadas.

P. ¿Qué dicen las encuestas que tienen ustedes?

R. Al partido socialista le sienta bien gobernar,. Hemos recuperado la confianza de los ciudadanos, y por eso las perspectivas hoy por hoy son muy positivas, pero hay que ser prudentes y esperar a la única encuesta que vale, la del día de las elecciones.

P. ¿Sandra Gómez será la próxima alcaldesa de Valencia?

"Tenemos un proyecto dinámico, para una ciudad del siglo XXI, que avanza"

R. Si me presento es porque creo que tenemos un buen proyecto político: valencianista, feminista y de izquierdas.

P. ¿Cómo es su relación con el alcalde, Joan Ribó, de Compromís?

R. Bien. Creo que lo positivo de este Gobierno es que todos hemos aprendido que somos partidos distintos, que podemos tener visiones diferentes, pero que lo importante es llegar a acuerdos, dialogando y cediendo, haciendo que todo el mundo esté a gusto en las medidas y acciones se toman.

P. ¿Cómo explicará a los electores las diferencias entre ustedes?

R. En el fondo no es tan difícil. Tenemos que poner en valor lo que ha hecho este Gobierno. Sea del partido que sea. Otra cosa es que cada uno, ante las elecciones, presente su modelo de ciudad sin entrar en el juego sucio, en el todo vale porque estamos en campaña. Creo que ese comportamiento es un error y nosotros no lo vamos a hacer.

P. ¿Cómo distinguen los ciudadanos un partido de otro?

R. No se trata de estar constantemente comparando. Somos un partido que quiere que todos los valencianos tengan la oportunidad de tener un proyecto de vida. Nos preocupa mucho el empleo, el empleo de calidad y el derecho de los trabajadores. Tenemos un proyecto dinámico, para una ciudad del siglo XXI, que avanza, que no se puede quedar atrás en los cambios que se están produciendo.

P. Pero ustedes solo consiguieron cinco ediles frente a los nueve de Compromís y los tres de València en Comú.

R. Llevar muchos años fuera de las instituciones desgasta a cualquier partido. Ahora hemos demostrado que somos capaces de hacer las cosas bien. De hecho, en nuestras áreas no se ha producido ningún conflicto con ningún sector de la ciudad. Como he señalado hemos salido del plan de ajuste. En turismo estamos obteniendo cifras que superan las de la Copa América de los mejores años del Partido Popular. Y con un modelo sostenible, sin las grandes inversiones que desestructuraron la ciudad y nos llevaron a los peores años posteriores. En urbanismo, solo en la comisión del viernes pasado aprobamos 700.000 euros para mejoras urbanísticas en los barrios más necesitados de la ciudad. Nos hemos dedicado a solucionar problemas, no a crearlos.

P. ¿El partido ha superado las discrepancias internas?

R. Hemos cerrado una etapa en la que pesaban más las etiquetas. Gracias a las primarias en las que cada uno vota individualmente y como quiere, los proyectos políticos se han fortalecido, siendo más plurales y diversos dentro del partido. Yo no entiendo de etiquetas sino de compañeros que quieren trabajar y ayudar.

P. ¿Por qué admira tanto a Zapatero?

R. Yo me apunté al PSOE por él. En su momento enganchó a mucha gente joven con el valor de la palabra dada, retirando a las tropas de Irak, la honestidad. Las ayudas para estudiar en el extranjero. Fue un presidente que revolucionó a toda una generación y mucha gente de mi edad sigue vinculada emocionalmente a nuestro 15M, que fue después de la guerra.

P. Apoyó a Susana Díaz, igual que su mentor, el presidente de la Generalitat. ¿Qué opina de Pedro Sánchez?

R. Está haciendo las cosas muy bien, poniendo como prioridad a la ciudadanía. Tiene un proyecto estable que es PSOE puro y duro.