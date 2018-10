“Ellas quieren hacer tríos pero no lo dicen”

El nombre de María del Carmen Rodríguez del Álamo, así en frío, no nos dice nada. Sin embargo, esta mujer de 53 años ha vendido más de dos millones de libros en los últimos seis años, según su editorial. Una cifra con la que no pueden ni soñar algunos de los escritores más reconocidos. Criada en el barrio madrileño de Aluche, firma con el pseudónimo de Megan Maxwell. Los seguidores de sus novelas eróticas se hacen llamar guerreros y guerreras.

¿Cómo se convirtió en escritora de éxito?



Trabajaba de secretaria en una asesoría jurídica, un rollo. Hasta que dejé el trabajo porque se enfermó mi hijo. Pasaba mucho tiempo en casa. Llevaba escribiendo toda la vida, pero cuando empecé bien fue porque estaba aburrida. No había televisión, no había redes sociales. Así que cogí papel y bolígrafo y empecé a escribir.

Y se interesó por su obra la editorial Esencia (Grupo Planeta).



Sí, empecé a trabajar con ellos. Un día mi editora me preguntó si me atrevería con novela erótica. Y lo hice. En ese momento se llevaba mucho el bondage, la sumisión, y a mi ese rollo no me va mucho. Le pregunté a mis amigos qué les ponía y tíos y tías coincidían: con dos a la vez.

Tríos.

Tríos, intercambios de parejas... Tonta no soy pero nunca había estado en ese mundillo.

Y entonces fue a conocer clubes de intercambio de parejas.

No, indagué por Internet. Todavía era yo muy pudorosa para ir a estos sitios. Me metí en páginas de bares swingers y me di cuenta de que en todos tenían las mismas normas. Vi un par de chats, me metí, le expliqué a un par de parejas lo que estaba haciendo y me ayudaron. Me explicaron muchas cosas. Por cierto tengo una copa pendiente con ellos pero no sé yo cuando voy a ir… jajaja.

Leí en un perfil que le hizo El Confidencial que ve porno para recrear escenas.

Tengo imaginación pero necesito inspirarme. Parezco un tío viendo vídeos porno. Y apunto en una libreta: 'pierna derecha debajo del cojín, mano izquierda…'.

Sus lectores dicen que su vida sexual ha mejorado.



Mogollón.

Una superventas en varios países Megan Maxwell, o María del Carmen del Álamo, es un curioso fenómeno de ventas en el mundo editorial que agarró la ola de otros éxitos como Ciencuenta sombras de Grey. Las novelas de Megan —eróticas, románticas y medievales— se venden en lugares como México, Brasil, Rusia o Estados Unidos.

¿Sus libros sirven como terapia de pareja?

Por lo visto, sí. Muchas veces cuando hablo con mis guerreras sobre estos temas, por ejemplo lo de hacer un trío. Me dicen que les da miedo proponerlo, no vaya a pensar sus parejas que ya no los quieren. A veces se atreven y me escriben dándome las gracias por reactivar su vida sexual. Los maridos, en las ferias de libros, me dicen por detrás: 'Sigue, Megan, no pares'.

Te inspiras en actores para los personajes masculinos de tus novelas.



Es mi técnica. Antes empezaba una novela y el personaje al principio era rubio con ojos verdes; la terminaba y era moreno con los ojos azules. Ahora procuro fijarme en un patrón. Por ejemplo en un chico como tú.

Seguro que piensa en algunos más buenorros...

¿Ves ese calendario que hay ahí (en su cocina)? Me fijé en Patrick Dempsey para una novela, en Paul Walker para otra. Imprimo sus fotos y las coloco en mi escritorio.

Leí uno de los libros y más que erótico me pareció porno.

¡No! Si escribo del mundo swinger tiene que ser mucho más morboso y más fuerte, es obvio.

¿Le molesta no aparecer en suplementos literarios?



No lo entiendo. Otros por el hecho de escribir otro tipo de novelas parecen ser más que yo.

¿A qué colegas lee?



La verdad es que no leo nada. No me da tiempo. Cuando termino mi trabajo prefiero ver la tele y desconectar.

De hecho dice que esa es una de sus fuentes de inspiración.

Sí, programas como Supervivientes, La Voz. Me gustan mucho los reality porque ves todos los tipos de personas que hay.

¿Cuantos libros ha publicado?



38. O por ahí.