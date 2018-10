Borrell dice que no invitó a Torra a un foro internacional para evitar que “vilipendiara” a España

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha explicado que no invitó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que se celebra este lunes en Barcelona, para "no darle un escenario apropiado para que siguiese vilipendiando el buen nombre de España".



los 43 países que forman parte de la organización. "El Ministerio de Asuntos Exteriores ha considerado no invitarle para que no distorsionase esta reunión, convirtiéndola en algo distinto de lo que debe ser", ha recalcado.



Según el ministro, Torra "tiene que saber que no puede declarar que el Estado español es su enemigo, no puede chantajear al presidente del Gobierno diciendo que si no le aprueba el referéndum de autodeterminación no le aprobará cualquier cosa, no puede convertirse en el cabecilla de los agitadores callejeros". "Si hace todo eso, no puede esperar que se le invite a un acto

protocolario, por razones meramente protocolarias, cuya presencia no es imprescindible", ha rematado Borrell.



En otro momento, Borrell ha recordado además que el Gobierno español no es el organizador

de este foro euromediterráneo y ha asegurado que "la propia Generalitat se despertó el sábado", ya que "hasta entonces parecía no haberse enterado de que esta reunión no existía".



De hecho, ha indicado que al primer foro euromediterráneo celebrado en Barcelona el presidente de la Generalitat tampoco fue invitado y, en el que se celebró el año pasado, el entonces president, Carles Puigdemont, "se invitó a la reunión", mientras que "en esta tercera no hemos considerado

oportuno invitar" a Torra.



El 23 de enero de 2017, Puigdemont no participó en los debates del foro euromediterráneo, aunque sí intervino al inicio para dar la bienvenida a los asistentes a la cumbre celebrada en el Palau de Pedralbes de Barcelona. Allí afirmó que "Cataluña es un socio comprometido y con amplia experiencia mediterránea" ante los "desafíos que tiene Europa" y un "país de acogida"

para refugiados.



Por su parte, la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha reclamado un avance real en resolución de conflictos que dé prioridad a la integración y supere el

escenario de "confrontación militar" actual, provocado, en muchas ocasiones, por decisiones políticas.



En su tercer encuentro, la UpM ha reafirmado su compromiso para promover estrategias de cooperación y creación de empleo a través de proyectos "reales" dirigidos a "personas". Desde su creación, en el año 2008, esta organización, que celebrará un nuevo foro en 2019, ha impulsado medio centenar de proyectos valorados en 5.000 millones de euros, entre los cuales figura la construcción de una planta desalinizadora en Gaza que abastecerá de agua potable a cerca de dos millones de personas que beben de un acuífero contaminado.