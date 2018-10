Cuentos rebeldes y formas de imaginar la oscuridad

Esta semana, la oferta cultural de Madrid nos descubre que hay poesía oculta en los objetos cotidianos, que se puede conocer un país a través de su cine o que los cuentos pueden mutar y convertirse en relatos aún más disparatados.

EXPOSICIÓN. Tamara de Lempicka

Su Autorretrato en el Bugatti verde se convirtió en todo un símbolo de modernidad e independencia femenina, sus múltiples desnudos en reflejo de su fascinación por el cuerpo de las mujeres –y de su condición de bisexual– y su Muchacha con guantes en un perfecto ejemplo de la sensualidad que tan presente estuvo en toda su obra. A Tamara de Lempicka se le atribuye la frase “entre cientos de pinturas, reconocerías las mías”, y lo cierto es que a esta artista polaca, reina de la pintura art déco, no le faltaba razón. Hoy en día, es imposible no identificar como suyos todos esos cuadros llenos de mujeres elegantes y sofisticadas, retratadas con pinceladas vigorosas, colores brillantes y formas rotundas. Tamara de Lempicka no sólo fue una artista valiente y desacomplejada con una vida llena de excesos, sino que además, su pertenencia a los círculos de la alta sociedad, le permitió retratar con maestría la decadencia de la burguesía de la época. Esta muestra incluye unas 200 obras de Lempicka y constituye la primera retrospectiva de la artista en la capital.

Cuándo: Del 5 de octubre al 24 de febrero de 2019.Dónde: Palacio de Gaviria (c/ Arenal, 9).Precio: 13 euros

CINE. Travesías por el cine español

“Dieciocho conferencias sobre los iconos de nuestro cine”. Esta es la carta de presentación del ciclo de sesiones divulgativas que organizan mk2 y Sunset Cinema a partir de este mes de octubre. Una iniciativa que nos invita a viajar por nuestra geografía a través de algunos de los directores más relevantes del país, como Buñuel –a quien estará dedicada la sesión inaugural del martes 9–, Erice, Almodóvar o Saura, o de rincones ampliamente retratados en la gran pantalla como Madrid, Barcelona y Andalucía. También se explorarán diferentes géneros cinematográficos como el noir ibérico, el cine fantástico, el documental o las adaptaciones literarias. Todas las sesiones correrán a cargo del escritor, guionista y realizador audiovisual Floreal Peleato.

Cuándo: Del 9 de octubre al 18 de junio de 2019.Dónde: mk2 Palacio de Hielo (c/ Silvano, 77).Precio: Una sesión 8 euros; un trimestre (seis sesiones) 35 euros; curso completo (18 sesiones) 85 euros.

EXPOSICIÓN. Querer parecer noche

¿Cómo imaginar la oscuridad? O más concretamente, ¿cómo imaginar la oscuridad en Madrid, cómo abordar esa noche que tanta fama ha dado a la capital sin caer en el cliché? Quizá, una vez más, el arte tenga la respuesta, o puede que al menos sea capaz de proporcionarnos una serie de pistas. La exposición Querer parecer noche, comisariada por Beatriz Alonso y Carlos Fernández-Pello y enmarcada dentro de las celebraciones del décimo aniversario del Centro de Arte Dos de Mayo, huye de cualquier análisis objetivo y opta por la intuición, el delirio y la especulación para revelarnos un Madrid subterráneo e inventado, lleno de claroscuros. Entre los 58 artistas que conforman esta muestra, que ocupará las cuatro plantas del centro y en la que han querido darle un mayor peso a la escena local, encontramos nombres como los de Patricia Esquivias, Jacobo Castellano, Ana Laura Alaez, Teresa Solar, Julia Spínola, David Bestué, Alex Reynolds, Cristina Garrido o María Jérez, que se mezclan con los de referentes como Helena Almeida, José Val del Omar, Alexander Calder o Maruja Mallo.

Cuándo: Del 10 de octubre al 27 de enero de 2019.Dónde: Centro de Arte Dos de Mayo (Avda. Constitución, 23. Móstoles).Precio: Gratuito

TEATRO. You & Me

Hay poesía en los objetos cotidianos y la compañía de teatro visual Mummenschanz lo sabe muy bien. Dos grandes manos abren el telón del teatro para desvelarnos secretos como que los violines esconden caras, que las bolsas de plástico se pueden convertir en cometas o que unos retales de tul pueden dar lugar a un caballito de mar o a dos preciosos cisnes. You & Me es la nueva aventura teatral de Mummenschanz, desarrollada bajo la dirección artística de una de sus fundadoras, Floriana Frasseto. Un espectáculo cargado de originalidad e imaginación que sorprende por su capacidad para extraer poesía de materiales presentes en nuestro día, todo ello a través de la gestualidad y las máscaras, sin necesidad de música ni escenografía. Un show donde el silencio únicamente se rompe con las risas del público y algún que otro “¡oooh!”.

Cuándo: Del 11 al 14 de octubre.Dónde: Teatros del Canal (c/ Cea Bermúdez, 1).Precio: De 18 a 25 euros

ANIMACIÓN. La rebelión de los cuentos

“La rebelión de los cuentos”, de Jan Lachauer y Jakob Schuh La casa encendida

Son pocos los autores de cuentos que pueden medirse con la imaginación desbordante de Roald Dahl, quien no sólo creó un universo único para los más pequeños –y los no tan pequeños– con sus propios relatos, sino que además reinventó a su manera los clásicos infantiles, parodiándolos y dándoles forma de poema. Su peculiar reinterpretación se llamó Revolting Rhymes y en ella se incluye, por ejemplo, la historia de cómo Cenicienta se dio cuenta de que su príncipe era en realidad un idiota, la de cómo Blancanieves robó el espejo mágico para ayudar a los enanitos a ganar en las apuestas de caballos, o la de Caperucita, una niña nada inocente que iba por el mundo armada con una pistola. En esta versión animada de Revolting Rhymes, Jan Lachauer y Jakob Schuh le sacan todo el jugo a las corrosivas versiones cuentísticas de Dahl en un adaptación de lo más divertida, que no pierde ni un ápice del espíritu transgresor del autor británico.

Cuándo: 13 y 14 de octubre a las 12.00.Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2).Precio: 3 euros.

TEATRO. Jane Eyre

JANE EYRE De Charlotte Brontë Teatro Español

La popular novela de Charlotte Brontë, escrita a mediados del siglo XIX e icono de la literatura romántica, llega al escenario del Teatro Español en una adaptación de Anna Maria Ricart, dirigida por Carme Portaceli e interpretada por Ariadna Gil. Esta obra retrata el espíritu de superación de una joven huérfana, capaz de sobreponerse a los constantes maltratos y humillaciones a los que la somete, primero su familia adoptiva y luego el supervisor del Instituto Lowood. “Si todos obedeciéramos y fuéramos amables con los que son crueles e injustos, ellos nunca nos tendrían miedo y serían cada vez más malos”, dice en la novela el personaje de Jane Eyre, un espíritu libre, incapaz de plegarse ante la injusticia que, a medida que avanza el relato, va evolucionando moral y psicológicamente, dejando caer por el camino algunas críticas sobre asuntos como la diferencia de clases o el papel de la mujer en el mundo.

Cuándo: Del 5 al 21 de octubre.Dónde: Teatro Español (c/ Príncipe, 25).Precio: De 5 a 22 euros.

EXPOSICIÓN. Roy Lichtenstein. Posters

Los pósters de Roy Lichtenstein llegan a Madrid ESTATE OF ROY LICHTENSTEIN, VEGAP, MADRID, 2018

Los pósters del artista neoyorkino Roy Lichtenstein, uno de los grandes exponentes del arte pop americano, aterrizan por primera vez en España con una muestra que reúne 76 de estos carteles. Expuesta en una sala que trata de recrear un ambiente urbano –vallas de obra incluidas–, esta colección proviene del Museum für Kunst und Gewerbe (MK&G) de Hamburgo y ofrece una interesante panorámica de los encargos que recibía el artista y de las diferentes formas en las que abordaba cada uno de ellos, creando, alterando o repitiendo motivos. En Roy Lichtenstein. Posters, se pueden ver carteles que creó para exposiciones en museos y galerías de arte como el Guggenheim de Nueva York o la Tate Gallery de Londres, para promocionar sus propias exposiciones o para dar a conocer acontecimientos culturales y promover diversas causas políticas y sociales.

Cuándo: Del 4 de octubre al 5 de enero de 2019.Dónde: Fundación Canal (c/ Mateo Inurria, 2).Precio: Gratuito

MÚSICA. Gloria Fuertes por La Fantástica Banda

La Fantástica Bana nació con el objetivo de acercar la música de calidad en directo a los más pequeños y a sus familias, a través de espectáculos en los que las canciones se combinan con la literatura o la ilustración. En 2017, crearon un show –que se estrenó en La Noche de los Libros– con un repertorio de temas originales basados en poemas de Gloria Fuertes, para celebrar el centenario de su nacimiento. Ahora, este concierto-recital dedicado a la gran poeta madrileña regresa al Teatro Lara, brindando una nueva oportunidad de verlo a todos los que todavía no habían tenido ocasión e invitándoles a aprender, con música y poesía, sobre la ecología, los juegos, las emociones o los bichos.

Cuándo: Del 14 de octubre al 11 de Noviembre.Dónde: Teatro Lara (c/ Corredera Baja de San Pablo, 15).Precio: 12 euros