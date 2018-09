El pleno del Ayuntamiento rechaza crear una unidad policial contra los ‘manteros’

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la propuesta del Partido Popular para crear una unidad especial dentro de la Policía Municipal para combatir "la venta ambulante ilegal". La iniciativa, presentada por la concejala popular Inmaculada Sanz, ha contado solamente con el apoyo de Ciudadanos y no ha prosperado. El concejal de Seguridad, Javier Barbero, ha pedido "prudencia" a la oposición porque desde su punto de vista, asociar a los manteros a unidades policiales específicas "es estigmatizar, marcar y criminalizar".

El Partido Popular argumenta que la Policía municipal ha dejado de actuar contra los vendedores ambulantes en el centro, en virtud de la Instrucción 2/2018 del 10 de agosto, que ya se discutió y cuestionó en la comisión de Seguridad del pasado 18 de septiembre. "¿Está usted afirmando que la policía municipal no hace su trabajo?", ha preguntado Barbero, que ha explicado que esa norma policial prevé una "graduación progresiva" de las acciones policiales para proteger "un bien jurídico importante", que es la integridad física, tanto de los peatones que transitan por la vía pública como de los manteros y los agentes. "Todos admitimos que hay una determinada jerarquía en valores", ha comentado irónico Barbero.

Ana María Domínguez, de Ciudadanos, se ha sumido a las tesis del PP sobre las "pérdidas millonarias" y la "destrucción de empleo" que argumentan para perseguir al top manta. "Son enemigos del comercio", ha denunciado Domínguez, que ha añadido, señalando a la bancada de Ahora Madrid, que "llevan viviendo toda la vida del pesebre de las subvenciones".

El grupo municipal socialista ha lamentado que la propuesta del PP "genera sensación de inseguridad y de rechazo a los extranjeros", y por eso han decidido "no entrar en ese juego", como ha manifestado el concejal Ignacio Silva. "Digan qué parte es la que no comparten de esta instrucción", ha invitado Silva a Ciudadanos y PP, y ha criticado que no respeten "ni a los propios funcionarios", porque la instrucción la firma el comisario general del cuerpo de Policía Municipal.

Sanz ha defendido que "los gobiernos del PP son los que han creado las condiciones para que vengan los inmigrantes de forma ordenada". En la comisión previa al pleno, Barbero apuntó que convertir la venta ambulante en el principal problema de seguridad de la ciudad es xenofobia. Sanz ha rechazado que esa sea la postura de su grupo, para quien los problemas de seguridad son "las okupaciones, los narcopisos, los botellones masivos en la Ciudad Universitaria". "De sentimientos de odio y de rechazo a los demás, de ustedes, lecciones ni una", ha dicho Sanz. Barbero, al volver a la tribuna, le sugirió "pedir algún ansiolítico que le pueda ayudar". La concejala de Ciudadanos Sofía Miranda le afeó un comentario que describió como "absolutamente machista".