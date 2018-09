La Cambra de Comerç pide un acuerdo para asegurar los 1.459 millones adicionales para Cataluña

El pacto entre la Generalitat y el Gobierno central para comenzar a pagar la deuda histórica con Cataluña fue recibido con entusiasmo por el mundo económico. La Cambra de Comerç de Barcelona ha pedido esta mañana, a través de una nota de prensa, que las fuerzas en el Congreso lleguen al "máximo consenso" para permitir que una parte de los recursos puedan ya ser incluidos en los próximos Presupuestos Generales del Estado. El anuncio fue recibido con frialdad por parte de Junts per Catalunya.

El acuerdo, presentado ayer martes en Madrid tras la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, implicará que el Gobierno entregue a la Generalitat 1.495 millones de euros en los próximos cuatro años. Desde el Govern sostienen que la deuda actual supera los 7.600 millones, teniendo en cuenta lo que fija el Estatut y los compromisos que el Estado nunca cumplió en Cataluña.

El Gobierno quiere que los primeros 350 millones de euros ya sean incluidos en los próximos Presupuestos Generales. De ahí que el presidente de la Cambra, Miquel Valls, pidiera a los partidos políticos que las cuentas se puedan aprobar. Sin embargo, en una nota de prensa, el órgano ha recordado "la infrainversión histórica que padece Cataluña" y ha agradecido que se comience a reconocer la vigencia de la disposición adicional tercera del Estatut.

El anuncio del acuerdo, sin embargo, fue recibido con frialdad por parte de Junts per Catalunya. El vicepresidente del Parlament, Josep Costa (Junts per Catalunya), ha quitado peso al pacto. "Yo no tengo que dar las gracias porque me paguen lo que me deben desde hace 10 años", ha explicado en una entrevista a Radio Nacional.

El vicepresidente Pere Aragonès, por su parte, ha reivindicado esta mañana en TV3 la apuesta del Govern por alcanzar la independencia, si bien ha recordado que es necesario aumentar la base social. "En este camino ¿nosotros debemos regalar el dinero que es nuestro al Estado renunciando a reivindicarlos?", ha asegurado el líder republicano.

Coalición Canaria ha criticado el acuerdo. "Canarias es una de las comunidades autónomas castigadas por el Gobierno del PSOE, que se niega a firmar los convenios que mantiene aparcados en los distintos ministerios a la espera de cumplir primero con sus socios de Podemos e independentistas catalanes", aseguró la secretaria de Organización de la formación, Guadalupe González Taño.