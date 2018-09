Torra volverá a aprobar leyes suspendidas si el Gobierno no retira los recursos

Tras cuatro meses en el cargo, el presidente de la Generalitat Quim Torra ha presentado esta mañana en Barcelona su plan de Gobierno para el resto de legislatura, que cuenta con unas 1.000 medidas específicas y que está planteado para una legislatura de cuatro años. El president, que ha querido resaltar el compromiso de su Ejecutivo con los asuntos sociales, ha puesto en el centro de su actividad la recuperación de las leyes sociales que habían sido recurridas por el anterior Gobierno del PP y ha advertido al presidente Pedro Sánchez de que si no retira estos recursos volverá a llevar los textos al Parlament para que sean aprobados de nuevo. También ha puesto como uno de los objetivos de mandato "la restitución del presidente Carles Puigdemont" y la celebración de un Fórum Social Ciudadano, promovido por el Govern, que sea el embrión de una eventual constitución catalana.

La retirada de los recursos de inconstitucionalidad, que han bloqueado las leyes de manera automática, es uno de los asuntos que el Gobierno central y la Generalitat tienen sobre la mesa en el marco de la Comisión Bilateral. Entre estas normas están las que permiten luchar contra los desahucios, el cambio climático o aspectos de la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Hasta el momento solo se ha desencallado la norma de salud universal, ya que en junio Sánchez volvió a restituirla en toda España.

"Tenemos la voluntad política de aprobar el contenido de las leyes suspendidas. Si el Gobierno lo hace o no [retirar los recursos] nosotros seguiremos con el objetivo básico de recuperar esta legislación tan progresista", ha asegurado Torra. El PP llevó ante el Tribunal Constitucional prácticamente todas las leyes aprobadas en la Cámara catalana en la legislatura pasada, asegurando que invadían competencias propias del Estado.

El president ha asegurado que este plan de Gobierno es una "pieza más" del engranaje para "hacer efectiva la república"."Hacer efectiva la república no es salir al balcón, es también la acción de Gobierno", ha asegurado Torra. El líder catalán tampoco ha considerado que sea paradójico que proponga una hoja de mandato en la que muchos elementos se han de pactar con el Ejecutivo central y al mismo tiempo quiera sentar las bases para elaborar un borrador de Constitución a través de un foro ciudadano que dependerá del departamento de Presidencia y se pondrá en marcha antes del 15 de octubre. "Es importante que el país se repiense", ha dicho.

Torra ha quitado hierro a la posibilidad de que el Gobierno o la justicia actúen contra ese Fórum Cívico, que se celebrará en todo el territorio. "No trabajamos pensando en si nos recurren o no. Tenemos que salir de ese marco mental. Si nos han dicho que quieren buscar una solución política entonces no nos pueden judicializar. No impugnarán un foro de debate. Como no me lo imagino no puede pasar", ha dicho el president.

Sin una subida de impuestos

Torra ha asegurado que el plan de Gobierno lo inspira un "cambio republicano". Las medidas están en el aire, a la espera de que haya un acuerdo presupuestario. El president se ha mostrado confiando en alcanzar un pacto con los comunes y la CUP para sacar adelante las cuentas y ha dicho que no espera nada del PSC. El documento, de entrada, no incluye ninguna subida de impuestos si bien Torra ha dejado "correr ese riesgo" dentro de las conversaciones con las otras formaciones en el Parlament.

Entre las iniciativas más destacadas del plan están que la fibra óptica llegue a todas las capitales de comarca de Cataluña antes del 2020, un pacto contra la segregación escolar, la estrategia de atención social y sanitaria integrada o una nueva ley de ciencia.

El plan presentado por el presidente catalán también incluye algunas medidas que, de entrada, podrían chocar con las competencias del Gobierno central. El documento incluye una "actualización del marco regulador de los arrendamientos urbanos" o la posibilidad de un "traspaso de las carreteras del Estado a la Generalitat y el traspaso de Rodalies". Torra ha explicado que negociará con el Estado "hasta donde pueda llegar".