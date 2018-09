Junts per Catalunya y ERC acuerdan una fórmula para desbloquear el Parlament

Los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han llegado esta mañana a un acuerdo para desbloquear el Parlament y realizar el debate de política general, programado para la próxima semana. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, presentará en breve los detalles de cómo se ejecutará la suspensión de los diputados procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia dictaminada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La falta de un acuerdo entre ambos partidos sobre cómo aplicar la decisión judicial había llevado a la parálisis de la actividad del pleno. Junts per Catalunya no quería que el expresidente Carles Puigdemont renunciara a su condición de diputado y proponía una solución diferenciada para el resto de afectados. ERC, por su parte, defendía que no podía haber diputados de primera y de segunda.