El ambiente electoral toma la Mercè

Los grupos municipales del PP y Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona se han negado este lunes a salir al balcón del consistorio en la jornada festiva de La Mercè, la fiesta mayor de la capital catalana, donde han presidido la jornada la alcaldesa Ada Colau y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El líder de los populares, Alberto Fernández Díaz ha argumentado que el presidente está gobernando en contra de los intereses de la ciudad y que no presta los servicios que les pertenece como barceloneses. Además, ha asegurado que el lazo amarillo que pide la liberación de los políticos independentistas presos no representa a todos los barceloneses. Por su parte, la líder del partido naranja en el Ayuntamiento, Carina Mejías, ha dicho que ha plantado a las dos autoridades por "las reivindicaciones independentistas que se han lanzado desde la plaza porque nos excluyen y no las compartimos".