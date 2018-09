Episodios catalanes que conmovieron al mundo

La publicación de Història Mundial de Catalunya en noviembre cerrará “un año de gran estabilidad y que permite decir que Grup 62 está bien consolidado, lo que no era nada claro hace 10 años”, ha asegurado el presidente del conglomerado editor catalán, Josep Ramoneda, en el transcurso de un balance de curso realizado hoy. El directivo también ha encajado con flema británica la pérdida del concurso para publicar el premio Sant Jordi (“lo mejor que podía pasar si no ganábamos nosotros era que lo ganara nuestro socio”, ha dicho en referencia a Enciclopèdia Catalana) y sobre el regreso de la sede fiscal del Grupo Planeta (al que pertenece Grup 62), ha afirmado con un tono escéptico pero frío: “Hubiera preferido que no hubiera ocurrido, pero también se nos dijo que sería de las primeras en volver, si bien tampoco me jugaría nada; lo importante es que nosotros no lo hicimos”.

Història Mundial de Catalunya ayuda a reforzar la presencia de Grup 62 en el ámbito del ensayo, “un género donde este 2018 hemos incrementado nuestra posición en el mercado”, fija el director editorial, Emili Rosales. El último libro de Yuval Noah Harari, 21 lliçons per al segle XXI (que ha reactivado sus ya best-sellers Sàpiens i Homo Deus) es una de las causas del auge, junto a las memorias de Antoni Bassas o el libro Operació urnes.

En los próximos meses, en ese ámbito están previstas las ediciones de un diario inédito de Joan Ferraté --Del desig, con escritos de entre los años 60 y 70 donde aborda, con alto nivel intelectual, el deseo erótico homosexual, bajo el sello Empúries—y los también cuadernos íntimos de Charles Baudelaire, por vez primera en catalán (El meu cor despullat, en Proa). En la creación literaria sobresalen, por un lado, Descodificacions, selección de los mejores libros de poesía de Màrius Sampere que él mismo escogió pocos meses antes de morir, definiéndolo como “mi obra nuclear completa” (Proa), y ya en 2019, la nueva novela de Maria Barbal, que revisitará el universo personal y literario de su exitosa Pedra de tartera (Empúries).