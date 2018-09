Mikael Colville-Andersen, el urbanista que consigue ciudades más amables con la bicicleta

Mikael Colville-Andersen, urbanista canadiense-danés, está considerado un experto internacional en ciclismo urbano; de hecho, dedica su tiempo a asesorar a las ciudades para ser más amables con la bicicleta y sus usuarios. El consultor visitará Valencia el 19 de septiembre para participar en la Semana de la Movilidad, que se celebra del 15 al 22 y se inaugura este jueves con una exposición fotográfica.

Presentador de la serie documental sobre urbanismo, The Life-Sized City, responsable de la consultora de diseño urbano Copenhagenize Design Company y autor de frases como "la ciudad grande debe recuperar prácticas de la pequeña, como la bicicleta", Colville-Anderesen será uno de los atractivos de la semana que la capital valenciana dedica a fomentar modos de transporte alternativos y sotenibles, ha anunciado el concejal de Movilidad Sostenible de Valencia, Giuseppe Grezzi.

El consultor, es fundador además del movimiento bicecletero Cycle Chic, visitará la ciudad junto al alcalde, Joan Ribó, y dará una conferencia sobre el diseño de ciudades para acercarse al objetivo de la sostenibilidad en materia de movilidad. Defiende el uso de la bicicleta como instrumento esencial para transformar una ciudad en espacios más saludables, participativos y abiertos a todo tipo de personas; es decir, más democráticos.



Por tercer año consecutivo, la plaza del Ayuntamiento acogerá los días 15 y 16 de septiembre la Fira de la Movilitat, donde habrá numerosos expositores en los que se explicará a los usuarios alternativas sostenibles a los vehículos motorizados, como las bicicletas, los coches y motos eléctricas, o los patinetes eléctricos.

El día sin coche, que tendrá lugar el sábado 22 de septiembre y en que los ciudadanos podrán disfrutar de viajes gratuitos en los autobuses de la EMT. En días posteriores se organizarán distintas actividades entre las que destacan el recorrido de Bici per a totes y su posterior almuerzo popular el día 17. La ciudad de las niñas y los niños será el día 19 .

Entre las actividades complementarias está la proyección del documental Per què pedalegem (Why we cycle), de las directoras Arne Gielen y Gertjan Hulster y su posterior coloquio. "Los colegios saldrán a la calle y darán su opinión sobre cómo es el espacio público y cómo puede mejorarse la seguridad y la accesibilidad", ha concretado Grezzi sobre la actividad con niños, una acción creada por el pedagogo Francesco Tonucci.

Grezzi ha acogido favorablemente el anuncio realizado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de la apertura de Metrovalencia las noches de los fines de semana y de los días festivos. Pero se ha mostrado cauto hasta que se concreten los datos sobre la puesta en marcha del servicio.

El concejal se ha mostrado, sin embargo, sorprendido por que el anuncio de este servicio, largamente demandado por los usuarios, no se haya planteado primero en la Autoridad de Transporte Metropolitano, donde están todas las administraciones públicas implicadas en el transporte. Respecto a las obras de la línea T2 de Metrovalencia, ha afirmado que "habría que actualizar los estudios de demanda" y que la prioridad debe ser conectar el barrio de Nazaret con el centro de la ciudad.