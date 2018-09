Torra: “La única sentencia justa será la absolución”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este lunes que su Gobierno y las fuerzas independentistas "no piensan aceptar" una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre y por la declaración de independencia del día 27. Torra considera que esa hipotética condena "obligará a los catalanes a responder" y ha hecho suyas las declaraciones del exconsejero Josep Rull en una entrevista que hoy publica el diario Ara.

"Cualquier sentencia que no sea la absolución es una sentencia injusta. Ese es el tema", ha dicho Torra en una entrevista en TV3, y no ha querido pronunciarse sobre la respuesta que dará la Generalitat en caso de que se produzca esa condena contra los líderes del procés.

A la espera de la celebración del juicio, sobre el que no hay fecha, Torra ha anunciado su deseo de llamar a los catalanes a una "marcha por los derechos civiles y las libertades" hasta que se inicie la vista oral y la ha comparado con la que se vivió en Estados Unidos en defensa de los derechos civiles en la década de 1960.

"Aquella macha cambió un país, como cambió Cataluña la marcha contra la sentencia del Estatut de 2010. Creo que los efectos pueden ser muy parecidos", ha dicho. Llegado el día de la sentencia y si fuera condenatoria, Torra considera que "obligará a los catalanes a responder" y, por tanto, "habrá que escuchar muy bien al pueblo", así como calibrar "cuál es la capacidad de sacrificio".

El presidente catalán considera que el juicio del Tribunal Supremo será "una farsa" y lo ha calificado de "juicio político". "No hemos hecho nada malo, no nos hemos de defender de nada", ha dicho Torra. En otro momento ha insistido en que volverá a reclamar la libertad de los presos cuando se entreviste con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el próximo mes de octubre, pero ha dicho que "no negociará" con su libertad porque los encarcelados así se lo pidieron.

La libertad de los presos y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación de Cataluña serán los dos temas centrales de esa reunión entre Torra y Sánchez, ha dicho el president, quien en otro momento ha revelado que durante el verano se ha intercambiado dos mensajes de Whatsapp con el jefe del ejecutivo español cuyo contenido no ha querido revelar.

Torra pronunciará este martes una conferencia en el Teatre Nacional de Catalunya que abrirá el curso político y en la que marcará las líneas de su política para los próximos meses, aunque todo estará condicionado a la celebración del juicio en el Tribunal Supremo y la posterior sentencia: En los meses que quedan hasta que se pronuncie la justicia, la estrategia del independentismo pasa por persistir en su discurso contra las instituciones españolas.

"No hemos hecho nada mal hecho, vamos a acusar al Estado de instruir esta causa usando todos los medios, desde la policia hasta el Rey", ha dicho Torra, quien también considera que el independentismo es mayoritario en la sociedad catalana, pese a que en las últimas elecciones obtuvo el 47% de los votos y 70 de los 135 escaños en el Parlament.

"Me niego a aceptar que no tengamos la mayoría social suficiente", ha dicho, antes de referirse a "los votos robados y escondidos" y de preguntarse "qué porcentaje tiene el unionismo". El presidente catalán ha insistido en "el mandato" del 1 del 27 de octubre y su interpretación políitica para el secesionismo.

"Le damos valor constituyente al referéndum y a su plasmación política en la declaración del día 27 de octubre. Si no, no se entendería nada", ha dicho Torra, que se ha declarado dispuesto a llegar "hasta el final" en el proceso independentista."Tanto como el Parlament quiera llegar", ha añadido, porque, en su opinión, "el proceso de independencia es irreversible".