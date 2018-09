Pere Aragonès: “No tiene sentido pedir el voto de ERC y avalar la prisión de su líder”

“Está claro que Ciudadanos quiere la confrontación, con Albert Rivera quitando lazos en un municipio donde no tiene ni un concejal”, responde Pere Aragonès cuando se le pregunta qué deben hacer las instituciones para intentar rebajar la tensión con el asunto de los lazos amarillos [el símbolo con el que el independentismo reclama la excarcelación de sus líderes procesados por rebelión y malversación]. “Si desde el 16 de octubre del año pasado hay lazos amarillos en el espacio público, ¿por qué la polémica sale en agosto? Estamos ante la versión 2.0 de la recogida de firmas contra el Estatut. Yo respeto que la gente haga uso de la libertad de expresión, que diga lo que quiera aunque no me guste y yo les respondo con argumentos, no persiguiendo la libertad de expresión del otro”, añade.

Pregunta. Pero ERC en Llavaneres declaró persona non grata a Inés Arrimadas...

Respuesta. Eso fue un caso puntual. En ERC creemos que no hay que declarar a nadie persona non grata. Respecto a los lazos, las instituciones sí se pueden posicionar. ¿O no había pancartas de “no a la guerra” en 2003?

P. ¿Está de acuerdo con que se use la ley mordaza para actuar contra los grupos que quitan lazos?

R. Eso es una cosa que los Mossos tendrán que ver. Pero si yo fuera mosso o policía nacional y viera, de noche, a un grupo de personas con la cara tapada y con instrumentos de cortar, como mínimo lo vería sospechoso. Veo lógico que se identifique.