La línea 1 del metro de Madrid estará señalizada en inglés a principios de 2019

La línea 1 de Metro de Madrid estará señalizada tanto en castellano como en inglés a principios de 2019. El proyecto tiene un presupuesto de 275.000 euros y no interrumpirá en ningún caso el servicio de transportes. Los indicadores en ambos idiomas se instalarán de noche en las 33 estaciones, pero también en sus exteriores. Las novedades incluyen la traducción de los mensajes por voz y los rótulos de las pantallas. La línea 1 se convertirá en la segunda en incorporarse a la señalización bilingüe: en 2017 ya lo hizo la 8, que cubre las estaciones entre Nuevos Ministerios y el Aeropuerto.

“La idea es extender las señales bilingües a toda la red de manera paulatina”, explica Borja Carabante, consejero delegado de Metro de Madrid. Sin embargo, no concreta en qué fecha estará disponible el nuevo sistema en todo el suburbano. “Se alcanzará en unos años. No es una urgencia ni una obligación. Empezar por las líneas de la almendra central es lógico, ya que son las que más frecuentan los turistas”. Un portavoz de la Comunidad asegura que la normativa de señalización al viajero “es más una recomendación que una obligación”, por lo que no se fija un periodo límite para convertir la red en bilingüe.

Carabante ha subrayado que el proyecto no servirá solo para señalizar los espacios, también incluye al servicio de mensajería por voz en las estaciones y los rótulos de las pantallas. De esa manera se podrán comunicar situaciones de evacuación, seguridad y los retrasos. Los trabajos comenzarán en las próximas semanas y estarán terminados a principios del próximo año. Se realizarán de noche, como si fuesen tareas de mantenimiento, por lo que no afectará al servicio de transporte. “El coste del proyecto no es elevado. Ya sustituimos las señales frecuentemente durante las tareas de mantenimiento”, insiste el responsable del suburbano.

Atender a los turistas

Además de la incorporación del inglés a la señalética, la Comunidad explica que se van a adoptar otras medidas en las 33 estaciones que conforman la línea 1, que realizan los trayecto que discurren entre las estaciones de Valdecarros y Pinar de Chamartín. Entre esas mejoras se encuentra el ajuste del código de colores, la mejora del contraste cromático entre textos y fondos de las señales, la redefinición de los tamaños y formatos de lamas, la señalización de itinerarios accesibles, la señalética especial para espacios grandes y la mejora de la señalización exterior. Además, se incrementará la información disponible sobre las estaciones, los ascensores y las correspondencias con otros medios de transporte.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional trata de mejorar la atención de los viajeros internacionales, a los que facilitará información útil que contribuya a que sus desplazamientos se realicen de una manera más rápida y eficaz. Inaugurada por Alfonso XIII en 1919, lo que la convierten en la travesía de este tipo más antigua de España, la línea 1 de metro ha sido sometida a múltiples lavados de cara. La última vez en 2016, cuando 23 de sus 33 estaciones permanecieron cuatro meses cerradas por obras. Se realizó una impermeabilización, la consolidación del túnel y la sustitución de parte de la catenaria. Cada año viajan por ella 85,4 millones de usuarios, lo que la convierten en la segunda línea más usada de la capital, tras la 6 (circular).

Entre los meses de enero y junio, la red de Metro de Madrid registró más de 340 millones de viajeros (se cuenta cada vez que alguien hace un desplazamiento), la cifra más alta de un primer trimestre del año desde 2008; entonces fueron casi 362 millones de viajeros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las proyecciones de la empresa pública dicen que el próximo año seguirá creciendo de tal manera que se podría batir el récord histórico alcanzado en 2007, cuando del suburbano transportó a 687 millones de viajeros durante todo el año.