Polémica entre Puigdemont y Grande-Marlaska por la coordinación policial

Un año después de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) la investigación mantiene muchos cabos sueltos. El más manifiesto, la relación del CNI con el imán cabecilla de la célula yihadista. El expresidente catalán Carles Puigdemont aprovechó ayer esta brecha para asegurar que “esa información vital se ocultó a la policía catalana”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió en defensa de la coordinación entre los cuerpos de seguridad: “No se ocultó información sensible”, afirmó.

El expresidente catalán, que actualmente se encuentra en Bélgica tras la retirada de la euroorden en su contra por un presunto delito de rebelión, lamentó que todavía no se haya podido “esclarecer” en una comisión parlamentaria del Congreso todos los hechos que rodean los ataques en los que murieron 16 personas.

“Es muy triste que partidos que hoy [por ayer] participan en esos actos hayan impedido con sus votos que en el Congreso se ponga en marcha una comisión de investigación”, criticó en una entrevista a Catalunya Ràdio con motivo del aniversario de los atentados. Esta comisión ha sido rechazada en dos ocasiones. Primero fue propuesta por Ciudadanos, que se quedó solo en su defensa, en enero de este año. En marzo, hizo lo propio el PDeCAT y Esquerra Republicana.

En concreto, quien fuera el president durante los atentados, señaló el silencio respecto a “los vínculos entre el Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll [Abdelbaki Es Satty]”, una información que considera clave para la investigación y que asegura que los Mossos d'Esquadra desconocían. “Tendrían que haber tenido esa información, y no por razones políticas o ideológicas, sino por eficacia policial y por el derecho a la seguridad, porque si la policía no tiene las herramientas adecuadas no se puede prestar servicio”, agregó.

La relación entre el cuerpo de inteligencia y Es Satty es uno de los puntos oscuros de la investigación. El año pasado, este diario reveló los contactos entre el imán señalado como el cerebro del atentado y el CNI. Ahora Instituciones Penitenciarias detalla en un informe remitido la Audiencia Nacional que Es Satty mantuvo “cuatro entrevistas policiales” tanto con la Guardia Civil como con integrantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Incluso el propio Joaquim Forn, el exconsejero de Interior de la Generalitat ahora en prisión preventiva por un supuesto delito de rebelión, ha dejado entrever en los últimos días las carencias de la policía catalana para poder luchar contra el terrorismo. En una carta conjunta, firmada por varios de los políticos presos, aseguraron: “No podemos cerrar los ojos ante la información que nos llega del sumario del 17 de agosto y que evidencia la estrecha relación entre el imán de Ripoll y el CNI. El respeto a las víctimas, a la ciudadanía y a la transparencia obliga al Estado a responder a estos interrogantes y explicar la verdad”.

La gestión de la investigación de los atentados y los días previos ya ha enfrentado al Gobierno central y a la Generalitat. El independentismo incluso considera que detrás de las causas judiciales contra Forn y el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, hay una persecución por su papel el 17-A.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska salió ayer al paso a las críticas y aseguró en una entrevista a la Cadena SER que no se ha ocultado información sensible a los Mossos y pidió que si hay algún indicio de deslealtad se certifique.

“No podemos, a día de hoy, indicar que existiera ningún fallo de coordinación ni en las semanas previas al atentado ni con posterioridad. Hubo una coordinación más que razonable entre todas las fuerzas de seguridad del Estado”, explicó el ministro. Grande-Marlaska dijo también desconocer cuál era la relación de Es Satty con el CNI. “Dejemos a la policía judicial que esclarezca los datos esenciales”, pidió.