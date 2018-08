“El servicio que ofrecen taxis y VTC tiene aún mucho margen de mejora”

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de Madrid envió a una representante a la reunión con las Comunidades que convocó el ministro Ábalos cuando a principios de mes estalló la huelga de taxistas contra la actividad de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Defiende que el Gobierno ha intentado traspasar el problema en vez de resolverlo.

Pregunta. ¿Hay alguna novedad en la postura de Madrid sobre la asunción de más competencias sobre licencias VTC?

Respuesta. El problema de convivencia entre las VTC y el taxi no es competencial, tal y como plantea el ministro. Madrid ya está ejerciendo sus competencias en la inspección y el control de estos servicios. Ábalos intentó resolver un problema que ha generado él troceándolo en 17 Comunidades. Los ciudadanos tenemos el derecho de elegir y la obligación de convivir y no ha sido una buena noticia tener paradas las ciudades, con la Castellana cortada durante varios días, porque lo que se ha transmitido es que Madrid no era habitable. El Ayuntamiento ha tenido un problema serio de movilidad y la Delegación ha tenido un problema serio de seguridad.

Nosotros vamos a seguir gestionando las competencias tal y como las tenemos establecidas. El ministro se comprometió a que el 14 de septiembre nos marcaría su línea de trabajo. Intentó conseguir una foto de apoyo que no consiguió y presentó un folio en blanco en el que no se puso ni una medida encima de la mesa.

P. Sobre las competencias que sí tiene la Comunidad, ¿qué grado de cumplimiento de la legalidad existe entre las VTC?

R.Las VTC están sometidas a mucha vigilancia y en reiteradas ocasiones no se está cumpliendo la normativa vigente. Hemos detectado que el sistema de tarifas flexibles puede llegar a doblar el precio inicial que marca la propia plataforma. Eso hay que revisarlo. Tanto quienes trabajan en VTC como en el taxi tienen espacio para mejorar y lo que tenemos que hacer es poner las condiciones para que esa convivencia sea pacífica y que el sector del taxi, tan regularizado, se flexibilice y el de las VTC alcance los mayores índices de calidad. El Ayuntamiento de Madrid podría hacer muchas cosas que no está haciendo, dado que las ordenanzas municipales tienen mucho que decir sobre el número de horas trabajadas y el número de vehículos en circulación. No ha sido activo en el apoyo a la flexibilización del taxi para aumentar su competitividad.

P. El sector del taxi espera que el nuevo reglamento que prepara su consejería le permita incorporar tarifas fijas y otras novedades.

R. Hemos celebrado seis o siete reuniones con todas las organizaciones del taxi en las que ha quedado claro que no tienen la misma posición sobre cómo competir con otros servicios. Tendríamos que llegar a acuerdos de mínimos y, si no se encuentran, pondremos encima de la mesa un reglamento que fijará las condiciones para que sean competitivos. En dos o tres meses lo daremos a conocer.

P. La cifra de usuarios de Metro se acerca ya a la registrada antes de la crisis y el gerente ha admitido que faltan maquinistas.

R. La crisis generó cierta inestabilidad en la plantilla de Metro con un ERE, pero afortunadamente la hemos superado. Durante muchos años la empresa ha dado pérdidas y este año está en positivo gracias, entre otras cosas, a una gestión más eficiente en la contratación de energía. Esta legislatura se pudo contratar a 300 maquinistas más porque eran necesarios. En septiembre nos sentaremos a negociar y consensuar los efectivos necesarios.

P. La tarjeta Multi, una de las promesas de su Gobierno, sigue recibiendo críticas. ¿Van a hacer cambios o mejoras?

R. La tarjeta se está vendiendo y utilizando de forma masiva, pero hay sectores para los que es limitativa, especialmente las personas mayores, que es el colectivo con más dificultades. En otros casos se han convertido anécdotas en casos generales.

P. Otros sectores más jóvenes, incluido el actual ministro de Ciencia, encuentran pegas en el sistema de pago y recarga.

R. Ahí entramos en el capítulo de la anécdota. En los últimos tres años, desde el Consorcio se ha trabajado con ingenieros y profesionales de la mayor garantía. Esas quejas fueron más anecdóticas que generalistas. Y luego ocurrió lo del ministro, que cuando era astronauta no entendió lo que era la tarjeta Multi, que es una tarjeta de títulos de transporte, no una tarjeta monedero.

P. También les pasa a los turistas que forman largas colas en el aeropuerto para comprar un billete a Madrid.

R. Ese es un espacio de mejora. Cuando los turistas llegan, se encuentran con un sistema que no es del todo comprensible. Desde el minuto cero tendríamos que haber puesto recursos humanos y técnicos para explicar el funcionamiento. Ahora se van a hacer obras para ampliar el espacio en el vestíbulo y se irán matizando aquellas cuestiones que generan malestar.

P. ¿Por qué no se optó por una tarjeta monedero, mucho más extendida en el resto de Europa?

R. Yo también lo pregunté, y resulta que nuestra estructura de tarifas y el mapa de la red aconsejan hacer este tipo de tarjeta, que va simplificada con los abonos de transporte. Tiene un fundamento tecnológico.

P. Entre las grandes promesas sobre transporte que ustedes hicieron, queda pendiente la nueva estación de metro de Arroyo Fresno. ¿Llegarán a tiempo?

R. En esta legislatura lo imprescindible era hacer mucho mantenimiento y atender las necesidades de nuevos desarrollos urbanísticos. Mucho antes del verano que viene inauguraremos la estación de metro de Arroyo Fresno.

P. ¿Piensan retomar grandes proyectos que anunció Esperanza Aguirre como la conexión por metro con Torrejón?

R. No, este proyecto no está en nuestro planteamiento. Pero como administración tenemos una serie de costes que se han producido y que tenemos que asumir.

P. También se quedó a medio camino el tren entre Móstoles y Navalcarnero.

R. Lo que ocurrió con este proyecto es que se generó una expectativa de crecimiento de población que no se ha cumplido. Se ha producido una situación de litigio con la constructora OHL y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra posición. Al ciudadano no se le va a repercutir una obra que ha sido fallida.

P. ¿Qué balance va a llevar al próximo debate sobre el estado de la región (13 y 14 de septiembre)?

R. En esta consejería el porcentaje de cumplimiento es del 90%. Aún quedan meses en los que seguir avanzando. Se han solucionado situaciones en el transporte interurbano, se han incorporado búhos en Leganés y Fuenlabrada y se han congelado las tarifas. También mantendremos la exigencia al Ministerio de Fomento sobre el plan de Cercanías que dejó aprobado el Gobierno anterior con más de 5.000 millones para el mantenimiento y ampliación de la red.

P. Tras una legislatura marcada por la dimisión de la presidenta Cifuentes, ¿cómo ve al partido en Madrid y cómo se ve usted dentro del próximo cartel electoral?

R. Hemos vivido la salida de una presidenta admirada y querida. La hemos perdido como referencia en un periodo muy difícil, pero el relevo se ha hecho con tanta normalidad y estabilidad que creo que los madrileños nos van a seguir dando su confianza. Quienes formamos ahora el Gobierno tenemos la capacidad de seguir tirando del carro y, si así lo quiere el partido, seguiremos estando en esa lista y en las responsabilidades de Gobierno.

P. ¿Teme que el caso máster que afecta al presidente de su partido complique el escenario electoral a medio plazo?

R. Al ritmo al que ocurren los acontecimientos no es prudente hacer valoraciones. La agenda política la marcamos los políticos, no es una buena noticia que la marque el sistema judicial.