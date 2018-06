Pedro Duque señala que el sistema de pago de Metro de Madrid “no tiene ningún sentido”

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha vuelto hoy a señalar que el sistema de pago en el Metro de Madrid (tarjeta Multi) "no tiene sentido". En una entrevista en Antena 3, Susana Griso le ha preguntado por la polémica que se generó el pasado abril en la red Twitter cuando el entonces astronauta de la Agencia Espacial Europea relató que ya había metido "bastante dinero" en la tarjeta Multi y que, al intentar entrar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la máquina le advirtió de que tenía que meter otra vez dinero para el suplemento.

"¿No les gusta el otro dinero que metí? ¿Qué broma es esta?", se preguntó el ahora ministro dirigiéndose a la cuenta de Twitter de Metro de Madrid, a lo que la empresa madrileña le respondió que para desplazarse de la ciudad al aeropuerto y viceversa "además del billete es necesario adquirir el suplemento del aeropuerto". En ese intercambio de tuits, Duque indicó que era absurdo hacer ir al usuario otra vez a la máquina: "por favor arreglen esto".

Hoy, al ser preguntado, Duque ha explicado que gente pensó que no sabía utilizar la tarjeta, pero no es eso, "el sistema no tiene sentido, vamos a ver cómo lo arreglan", ha insistido el ministro. "No lo debería decir desde esta silla, pero como ya ha quedado dicho, dicho está", ha apostillado.