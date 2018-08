Cibeles de Cine acogió 15.000 espectadores en julio

Cibeles de Cine, una gran pantalla ubicada bajo la bóveda acristalada de CentroCentro, ha acogido ya más de 15.000 espectadores en la Galería de Cristal desde que abriera sus puertas el pasado 29 de junio. La sala de cine de verano proyectará en agosto y septiembre películas clásicas y de culto como Akira y otras de reciente estreno como The Florida Project, así como sesiones con eventos temáticos, según ha informado la organización en un comunicado. En cinco años, Cibeles de Cine “se ha convertido en uno de los eventos de referencia para el público más cinéfilo de Madrid”, explican.

Este verano se proyectarán en el cine más de 90 películas, la mayoría en V.O.S.E. Dentro de la programación abundan los clásicos, icónicas y transgresoras películas de culto y los éxitos de la temporada tanto de cine de autor como las películas españolas más aclamadas. Además de las proyecciones, varias de estas sesiones incluyen eventos temáticos en torno a muchas de sus películas. El próximo evento será este viernes, antes de la proyección de Grease con la Fiesta Summer Loving, donde a partir de las 20.00 la brillantina, la música de la época, el baile y los cócteles temáticos formarán parte del espectáculo.

Homenaje a La Movida

El 7 de agosto la artista Sara Calderón, que ha participado en la creación de la película Loving Vincent, estará en la Galería de Cristal y compartirá con los asistentes las claves de su proceso de trabajo y experiencia en torno a este proyecto audiovisual que homenajea al pintor Vincent Van Gogh. Tras ello, el 10 de agosto, habrá una sesión de Dirty Dancing que incluye baile latino antes y después de la película. Coincidiendo con las Fiestas de la Paloma, el 14 de agosto tendrá lugar el homenaje a La Movida Madrileña con una proyección especial de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, donde Paco Clavel pinchará la música “más divertida de la época” y donde también habrá maquillaje de los años 80.

Durante los próximos días se anunciarán nuevos eventos temáticos a través de la web, newsletter y redes sociales de Sunset Cinema, mientras que toda la programación y entradas se puede consultar en cibelesdecine.com. En los próximos días exhibirán películas como Tres anuncios en las afueras, Perfectos desconocidos, Campeones, Isla de Perros, Call Me By Your Name o En realidad nunca estuviste aquí. También habrá títulos clásicos como Pulp Fiction, Blade Runner, Manhattan, El apartamento, Ladrón de bicicletas, La princesa prometida, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Old Boy, Cinema Paradiso o Akira.