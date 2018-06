Cien planes para el verano

La quinta edición de Cibeles de Cine arranca mañana con más de 90 películas y 700 butacas. El espacio CentroCentro albergará, hasta el 9 de septiembre, la proyección de títulos que van desde los clásicos más indispensables del cine, como Casablanca, a películas laureadas en los últimos premios Oscar, como La forma del agua. La muestra se complementa con charlas, fiestas y talleres también para niños.

El emblemático Palacio de Cibeles se convierte durante todo el verano en un cine, con entradas desde 5 euros, en el que los espectadores disfrutarán de las películas a través de auriculares inalámbricos que permiten una mayor inmersión en las historias. La programación incluye las cintas Call me by your name, El hilo invisible, Isla de perros, Lady Bird, Vacaciones en Roma o Gilda.

EL PAÍS participa también en el evento con un ciclo que tendrá lugar todos los miércoles y que se inicia con el clásico Con faldas y a lo loco, la explosiva comedia en la que Billy Wilder reunió a Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Le seguirán trabajos como La librería, The square, Handia y Pulp Fiction, entre otros.

Este año el evento lo gestiona la empresa de exhibición cinematográfica mk2, a través de su agencia de diseño y producción de eventos, Sunset Cinema, quien puso en marcha esta idea en 2014 y también realizó las ediciones de 2015 y 2016. En esta edición continúan apostando no solo por mostrar cine, sino por convertirlo en una experiencia exclusiva con fiestas, conferencias y ciclos temáticos. Así, los viernes y sábados, días en los que hay doble sesión, regresan las Cibeles Midnight Movies, con películas de cine dramático a las doce de la noche; el Día del Orgullo Internacional LGTBI se celebrará con Una mujer fantástica, cinta que trata la transexualidad, y con la participación del colectivo COGAM. También se homenajeará al diseñador recientemente fallecido Hubert de Givenchy, con un coloquio con figuras de la moda como Lorenzo Caprile y la proyección de Desayuno con diamantes.

El 12 de julio se preestrenará en exclusiva Mary Shelley, película protagonizada por Elle Fanning. Relata el romance entre la autora inglesa y el poeta Percy Shelley, historia que la inspiró para escribir Frankenstein. Con la figura de la escritora como eje, se celebrará una cita donde el empoderamiento femenino será protagonista.

Los niños también pueden participar de Cibeles de Cine, tanto asistiendo a proyecciones de películas familiares, como Gremlins, La historia interminable o Coco, como participando en los talleres artísticos y safaris urbanos.