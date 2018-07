Un culé en el Bernabéu

1. Plaza de Callao. Soy un gran amante del teatro, y Callao es el Times Square neoyorquino de Madrid. Me gusta que sea aún punto de concurrencia y que dé pie a la Gran Vía, la calle más importante de teatros de España. Me encantan la iluminación de los anuncios, los cines, los neones... El ambiente hace de esta plaza un lugar especial que te sitúa en una ciudad grande.

2. Teatro Rialto. Es mi cuarto año aquí. Me ha dado alguno de los mejores momentos de mi carrera y es el lugar donde más horas paso en la capital. Es un gran teatro que necesita de una gran ciudad, y es uno de los escenarios más importantes de mi carrera. Aquí estrené La gran ilusión, mi anterior espectáculo, y para mí fue un momento muy importante, porque en Barcelona había ido bien, pero en Madrid es donde uno se consolida. (Gran Vía, 54).

3. Calle del Pez. Llevo un año viviendo en Madrid y Malasaña me parece un barrio especial. Me agrada salir a cenar y tomar algo. Acudo mucho al restaurante Lamucca de Pez, que está en la plaza de Carlos Cambronero, junto al equipo de la compañía después de las funciones.

4. Teatro Calderón. Aquí estuvimos con La gran ilusión en nuestra segunda etapa en la capital. Bautizaron el palco VIP con mi nombre por ser el primer mago que sobrepasaba los 130.000 espectadores en una temporada. Que haya ocurrido esto en un teatro con tanta historia es gracioso y un honor. (Atocha, 18).

Un mago muy taquillero Antonio Díaz, el Mago Pop (Barcelona, 1986) es premio Nacional de Magia. Su anterior función, La gran ilusión, fue la obra de ilusionismo más taquillera de Europa. Ahora representa Nada es imposible, que ha superado el millón de espectadores en el Rialto.

5. Estadio Santiago Bernabéu. Soy futbolero y he estado en muchos estadios. A pesar de que soy del Barça, la primera vez que fui a este campo de fútbol me impresionó. A mi show han venido Zidane y futbolistas del Real Madrid como Sergio Ramos o Álvaro Morata, que le pidió matrimonio a su mujer sobre el escenario. (Avenida de Concha Espina, 1).

6. Puerta de Atocha. Paso muchísimas horas allí, cojo muchos AVE al año y es una estación en la que me siento cómodo, además de tenerla cerca de casa. Una de las cosas fantásticas de Madrid es que como estamos en el Teatro Rialto, en el centro, a pesar del tráfico siempre puedo salir a última hora y llegar a tiempo.

7. El Ideal. Este bar de tapas y coctelería está cerca del teatro y es un punto de encuentro de la compañía. Siempre quedamos allí, y tenemos relación con los trabajadores. Nos gusta tomar algo y comentar la función. Sirven unas albóndigas espectaculares. (Estrella, 3).

8. Toni2. Mi primera juerga en Madrid fue en este piano bar. Era un día entre semana, estaba todo cerrado y fui con un amigo que se animó a cantar. Está muy bien que exista un lugar intermedio entre el bar y la discoteca cuando no hay muchas opciones. (Almirante, 9).

9. Teatro Alcalá. Cuando me hicieron la primera propuesta para venir a la capital, fue el primer teatro donde yo quería ir. La visita a este teatro me enamoró. Es un espacio grandioso para hacer grandes representaciones. Me gustaría llevar allí algún día un espectáculo propio. (Jorge Juan, 62).

10. Mi piso. Vivo cerca de la calle del Arenal. El apartamento, que ya he convertido en mi hogar, es donde recibo visitas a menudo, y me encanta, porque puedo salir y caminar hasta el teatro minutos antes de la función.