El 17,6% de las mujeres sufrieron violencia machista en 2016

La sensibilización y la identificación de la violencia machista sigue su tendencia al alza, pero todavía queda camino por recorrer para romper la pared de silencio que rodea a este fenómeno. Así lo constata la última Encuesta de Violencia Machista de Cataluña que ha realizado la Generalitat, que señala que las denuncias han crecido ocho puntos porcentuales con respecto a 2010 (de ese año data la encuesta anterior), pero las mujeres que dan ese paso aún son las que menos: solo el 21% de las víctimas considera que los hechos sufridos son delictivos y, de ellas, apenas termina denunciando una de cada cuatro. El 17,6% de las mujeres han sufrido violencia machista en 2016, según la Encuesta.

El estudio de la Generalitat desgrana los datos recogidos según la tipología de los hechos -desde insultos o comentarios sexistas hasta agresiones sexuales- y la periodicidad. En este sentido, una de cada cuatro mujeres ha sufrido hechos muy graves de violencia machista alguna vez en la vida. Con respecto a la Encuesta de 2010, la Generalitat ha detectado que crecen los casos reportados de intento de violación (del 0,1% al 0,6%) y agresiones físicas violentas (del 0,5% al 0,9% en 2016). "Se identifican mucho más las agresiones dentro y fuera de la pareja. Esto es un avance", ha valorado Montse Aguilera, una de las técnicas del Departamento de Interior que ha coordinado la Encuesta.

Con todo, un 80% de las mujeres que son víctimas de violencia machista no consideran que los hechos sufridos son constitutivos de un delito. "Hay una cifra negra en las denuncias, pero vamos avanzando", señala Aguilera. La mitad de las mujeres que no denuncian es porque "no lo identifica o lo minimiza", y el 14% alega un sentimiento de culpa o vergüenza.

Fuera del entorno de la pareja, la mitad de las mujeres han sufrido algún hecho de violencia machista a lo largo de su vida. En en 70% de los casos, los autores de la agresión son personas desconocidas y, en la mayoría de ocasiones, los hechos se producen en entornos públicos, desde lugares de ocio al transporte público. Los autores de la encuesta alertan de que estas situaciones pueden generar consecuencias psicológicas para las víctimas. De hecho, según el estudio, tras sufrir una situación como las que se describen en esta encuesta, el 44% de las víctimas procura no salir sola y el 15% lleva siempre consigo un objeto para defenderse.

Dentro del ámbito de la pareja, el 12,4% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista durante la relación, generalmente maltrato psicológico. El estudio también analiza la violencia machista que han sufrido las mujeres durante la infancia y desvela que el 12% han sufrido algún hecho muy grave antes de cumplir los 15 años y en casi la mitad de los casos, los agresores eran personas conocidas.

La Encuesta también pone el foco entre las personas con algún tipo de discapacidad y muestra que el 58% ha sufrido violencia machista, ya sea en la infancia, dentro del ámbito de la pareja o fuera.

La investigación ha medido también la victimización de los hijos, los menores que viven en un entorno de violencia machista. Según la encuesta, el 32% de los menores de edad han estado presentes, de manera habitual o esporádica, cuando se estaba produciendo un episodio de violencia.