Sanidad afirma que no le consta ningún caso de hepatitis c en iDental

La consejera de Sanidad valenciana, Ana Barceló, ha asegurado este lunes que a su departamento "no le consta en ningún momento" que se haya producido algún caso de hepatitis C en las clínicas de iDental ni que haya "una relación" entre la enfermedad y esos establecimientos. Según ha precisado hoy este departamento, Sanidad investiga una denuncia presentada el pasado 8 de mayo "pero a la Alta Inspección no le consta que esa denuncia tenga que ver con un posible caso de hepatitis".

Barceló, que ha hecho estas declaraciones en los pasillos de las Cortes, ha avanzado que este miércoles mantendrá una reunión con organizaciones de consumidores, el Colegio de Odontólogos y la Fiscalía para coordinar las actuaciones tras las denuncias de personas atendidas en las clínicas iDental.

Según la consejera, su departamento investiga a iDental desde el 2017-2018, cuando empezaron las primeras visitas a esas clínicas, y en concreto a la iDental de la Ciudad de Valencia se le realizó una inspección en noviembre de 2017 y otra en enero de 2018.

En esas visitas a las clínicas, ha dicho, se detectó que había "material caducado e instrumental que no estaba en condiciones" y por ello se abrió un expediente sancionado contra el titular de la clínica de Valencia.

"Hemos estado pendientes de los pacientes", ha subrayado la titular de la Conselleria de Sanidad, quien ha explicado que tras la apertura del expediente sancionado empezaron a recibir algunas denuncias de personas que habían sido tratadas en las clínicas.

Se mantuvieron entonces reuniones con organizaciones de consumidores y sindicatos de trabajadores de las clínicas que denunciaban la situación por la que atravesaban.

Barceló ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad y prudencia" porque, ha dicho, a su departamento "no le consta en ningún momento ningún caso de hepatitis C ni le consta que pudiera haber una relación entre esa enfermedad y las clínicas". Por tanto, mucha prudencia porque no nos consta".

Ha señalado que durante este tiempo han estado coordinados con la Fiscalía y durante la reunión que mantendrán la tarde del próximo miércoles se hará un seguimiento de cómo van a establecer el "protocolo y el itinerario para que las personas que se han visto perjudicadas puedan resolver su situación personal".

Esta situación, ha indicado, pasa por una intervención de las que han quedado a mitad de tratamiento o que el tratamiento no ha sido el esperado o que es defectuoso, junto a las cuestiones de los créditos que tuvieron que solicitar para poder arreglarse la boca".

Podem hacía público el domingo pasado un comunicado donde asegura que Sanidad investiga un posible contagio de hepatitis tras una denuncia presentada contra iDental. Según la formación morada, en la respuesta parlamentaria a una pregunta sobre iDental se habla de la apertura de una investigación, han explicado esta mañana ratificándose.