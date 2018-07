Iceta se felicita del encuentro y dice que Rivera “no merece ser gobernante”

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha felicitado esta tarde de la reunión mantenida entre Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa y ha cargado con dureza contra Ciudadanos y la CUP por las críticas realizadas a ese encuentro antes de que se produzca. "Ha llegado la reunión que reclamábamos desde hace mucho tiempo y que estábamos esperando para iniciar un diálogo en el marco de normalidad institucional", ha dicho Iceta. Esquerra, socio de gobierno de Junts per Catalunya, ha expresado su satisfacción por la recuperación del diálogo pero ha lamentado la oposición del Gobierno central a aceptar el derecho a la autodeterminación.

En declaraciones en la sede de PSC, Iceta ha recalcado que su valoración es positiva aunque ha admitido que las diferencias de fondo son "profundas y se mantienen". "Pero eso no impide una reunión así, con diálogo sincero y profundo", ha añadido el líder del PSC. A renglón seguido, Iceta, ha admitido que el diálogo que se ha iniciado este lunes "topará con obstáculos y con diferencias políticas de fondo", al tiempo que ha advertido contra "aquellos que quieren dinamitar el diálogo antes de que empiece". El PSC estará "enfrente" de esas formaciones, que después ha identificado como Ciudadanos y la CUP, que "no quieren solución, viven del conflicto, y son profesionales de la tensión y crisparon, no quieren negociación".

Ambas formaciones, situadas en las antípodas ideológicas, "van de la mano", ha dicho Iceta y ha cargado expresamente contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Dijo que el no se reuniría con nadie y eso "le inhabilita como gobernante, no merece ser gobernante en ningún lugar".

El líder de los socialistas catalanes también ha censurado a Quim Torra por anunciar que no invitaría al Rey a los actos institucionales del primer aniversario de los atentados del 17 de agosto. "Empecinarse en esa actitud de enfrentamiento con jefe del Estado es un error, va contra el sentimiento de una parte de los catalanes y del conjunto de españoles"; ha dicho Iceta.

Con todo, ha considerado "lógico" que Torra mantenga su objetivo político de la independencia y el derecho de autodeterminación" y ha dicho que eso "no impide dialogar y acordar sobre otras cosas". En esa línea ha explicado que su deseo es que alguna de las comisiones bilaterales que se han desbloqueado este lunes se reúnan antes de que empiecen las vacaciones" y ha explicado que ha hablado con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de Esquerra, ha expresado su satisfacción al haberse retomado el diálogo después de muchos meses pero acto seguido ha advertido que de la reunión se desprenden “buenas palabras y buena predisposición” pero “ninguna novedad más”. “Nos parece sorprendente que en 2018 se niegue aún el derecho a la autodeterminación cuando democracias avanzadas lo han encarado”, ha señalado el diputado recordando los casos de Canadá o Reino Unido. “Una vez más: no se trata de ser independentista sino demócrata como lo fueron el gobierno de David Camerón o el de Canadá”, ha apuntado señalando que el Estado ha desaprovechado otra oportunidad para reconocer a los catalanes un derecho universal.

En su análisis, Sabrià ha recalcado que es “obvio” que esperaban más del encuentro pero que no piensan levantarse de la mesa para avanzar en la defensa de un referéndum pactado. “El problema político no se soluciona con Rodalies”, ha subrayado. Con todo, el diputado ha agradecido el tono del Gobierno después de la reunión al recordar que hasta ahora estaban acostumbrados a “formas muy distintas”. “Siempre son de agradecer pero avanzar en el futuro político pasa por reconocer el derecho a la autodeterminación a los catalanes”, ha dicho.

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusado a Pedro Sánchez, de "tapar las barbaridades" que atribuye al Govern. En su análisis, la líder de la formación naranja ha lamentado que Sánchez no haya reprochado las iniciativas independentistas de Torra porque, según ella, le necesita para mantenerse "en la Moncloa". También ha asegurado que en esta reunión no estaba representada toda la población catalana, porque cree que Torra excluye a los catalanes no independentistas y que Sánchez "sigue confundiendo Catalunya con el separatismo".

Frente a esta visión, Xavier Domènech, líder de los comunes, ha pedido a Torra que "active inmediatamente" el diálogo interno en Cataluña, preferentemente este mes, antes de una segunda reunión con Sánchez, para "definir las grandes prioridades de país" y que ello requiete también una “responsabilidad col·lectiva”. El diputado ha subrayado que la reunión es el “principio del principio de una nueva etapa para España y Cataluña donde el diálogo sea el principio rector". El líder de los comunes ha insistido en el que un referéndum pactado cabe dentro del marco constitucional y ha defendido que los catalanes tienen que poder decidir su futuro político.

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha reprochado Torra, haya querido "cerrar por arriba lo que la gente abrió por abajo el 1-O”. En su opinión, Torra no ha querido respetar lo que el pueblo de Catalunya hizo" en el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que forma parte de la línea de desescalada del conflicto político que la CUP pide mantener de forma democrática y pacífica con el Estado. "Está muy bien que plantee la no renuncia, pero es que no les corresponde a ellos hacer este ejercicio de renuncia. No estamos en 2010. En 2017 hicimos un referéndum", ha recordado.