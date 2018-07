El desfile del Orgullo Gay 2018, en directo

EL PAÍS

Marlaska dice a los Agentes por la Diversidad que "no va a dejar de atender" los derechos de los LGTBIQ+. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este sábado una reunión con representantes de la asociación de agentes de la autoridad por la diversidad, ante quienes ha afirmado que "los derechos de la comunidad LGTBIQ+" son un asunto que su departamento "no va a dejar de atender". Según informa Interior en un mensaje en Twitter, la reunión se ha producido este sábado, cuando Marlaska tiene además previsto participar en la manifestación central en Madrid con motivo del día del Orgullo Gay. Precisamente, este colectivo de agentes por la diversidad venía solicitando a Interior que les autorizase a participar en la marcha vistiendo el uniforme. Grande-Marlaska descartó esta posibilidad al entender que "no puede hacer una particularidad" con ellos, ya que la Policía no puede participar en movilizaciones sociales luciendo la uniformidad. (EP)