Las primarias del PP arrinconan en el partido a los próximos a Cifuentes

La era Cristina Cifuentes en el PP se cerró el jueves. Pablo Casado arrasó en las primarias del PP en Madrid: logró 4.487 votos, un 54,5% del total. A distancia se situaron María Dolores de Cospedal (21,9%) y Soraya Sáenz de Santamaría (19,6%). El presidente regional y mano derecha de Cifuentes, Ángel Garrido, ha visto como su apuesta por Cospedal fracasaba y con ella su principal apoyo para encabezar la lista electoral en mayo de 2019. Además, dos de los consejeros próximos a Cifuentes, Rosalía Gonzalo (Centro) y Enrique Ruiz Escudero (Pozuelo), tampoco lograron ser elegidos compromisarios.

Ángel Garrido no ocultó durante la campaña sus claras preferencias por María Dolores de Cospedal, que quedó fuera del proceso de primarias al ser superada por Sáenz de Santamaría y Casado. La apuesta, a la vista de los resultados, se ha revelado como poco afortunada para el presidente regional, aunque este le restó ayer importancia al asunto. Aseguró que nunca había visto “una relación causa efecto” entre su posible candidatura para las elecciones de 2019 y los resultados de las primarias.

Pero que Cospedal quedara fuera de la carrera a la presidencia del PP no ha sido el único varapalo para el grupo que desde 2015 acompañó a Cifuentes en el Gobierno regional. La expresidenta de Madrid y del partido había logrado en las primarias de marzo de 2017 para encabezar el partido en Madrid el 86,38% de los votos.

Ahora las bases han cambiado de opinión y han rechazado convertir en compromisarios a miembros destacados del Ejecutivo de Garrido, heredados de Cifuentes por el presidente. Entre ellos, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, que se presentaba por el distrito Centro que preside, y Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad y presidente del PP en Pozuelo. Sí consiguió, en cambio, el puesto el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, en Carabanchel. En Centro, Casado obtuvo el doble de apoyos que Cospedal quedando 88 a 40, en Pozuelo también la dobló con 146 frente a 68 y en Carabanchel triplicó los votos quedando 75 frente a los 23 de la secretaria general del partido. Tampoco le fue mejor al portavoz del Gobierno, Pedro Rollán. En la agrupación de Torrejón de Ardoz que preside Cospedal quedó en tercera posición.

El exconsejero Jaime González Taboada, otro de los hombres de máxima confianza de Cifuentes y presidente del PP de Chamberí, logró el acta de compromisario por ser senador, no porque los afiliados lo apoyasen. En este distrito madrileño, donde Cospedal cerró su campaña en Madrid, también logró más apoyos Casado (82), frente a los 43 de la exministra de Defensa y secretaria general del partido, y los 17 de Sáenz de Santamaría. Precisamente este es uno de los dos únicos lugares de toda la región donde el exministro José Manuel García-Margallo consiguió llegar a los 10 votos, junto con el distrito de Moncloa.

Fuentes cercanas a la dirección del partido consideran estos datos como “la muerte del cifuentismo” y la constatación de que el papel de Garrido se limitará a terminar esta legislatura. “Ahora les toca el turno a los compromisarios, y Garrido no controla a la mayor parte”, aseguran. En cambio, el presidente regional no lo ve así y señala que en este momento no se está valorando quién puede ser la mejor opción para encabezar la lista en la Comunidad. De momento, prefiere no decantarse por ninguno de los dos finalistas antes de escuchar sus proyectos.

Entre los compromisarios que tendrán que elegir al ganador definitivo en el congreso del 20 y 21 de julio se encuentra él mismo, que ocupa el puesto de forma directa al ser presidente de la Comunidad. Madrid será uno de los principales lugares donde se dirimirá la batalla entre Sáenz de Santamaría y Casado, dado que cuenta con 267 compromisarios (207 elegidos en primarias, 10 del comité organizador del congreso y 50 natos). Muchos de ellos se han quedado sin candidata (Cospedal) y ahora tienen que optar por uno de los dos que han pasado el corte.

“Ahora les toca a ellos, y su postura no es sencilla de pronosticar”, advierte un dirigente del PP en Madrid, que se quiere alejar de la visión de que existe una división en el partido. Hay que tener en cuenta que el portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea, Enrique Ossorio, se decantó por Casado. Una postura que también adoptaron una parte importante de sus compañeros parlamentarios, más afines a las líneas aguirristas que a las de la expresidenta Cifuentes.

Esperanza Aguirre, que declaró ayer su predilección por Casado, pergeñó la lista para las elecciones a la Comunidad en las anteriores elecciones hasta tal punto que Cifuentes indicó en más de una ocasión que no era la suya.