La fiscalía renuncia a recurrir el ‘caso Coslada’ ante el Tribunal Supremo

La fiscalía ha desestimado recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvía al exjefe de la Policía Municipal de Coslada, Ginés Jiménez Buendía, y a otros ocho imputados (entre ellos, seis agentes). El ministerio público presentó la semana pasada en el Alto Tribunal un escrito en el que desistía de la apelación, pese a haber anunciado la formalización del recurso de casación tras conocerse el fallo.

Ginés Jiménez había sido acusado de los delitos de extorsión, amenazas, cohecho, blanqueo de capitales y depósito y tenencia ilícita de armas, por el que se enfrentaba a una pena de más de 23 años. Los magistrados absolvieron también a los otros ocho procesados, encausados por los delitos de prostitución (Catalin A.), omisión del deber de perseguir delitos y cohecho (Carlos M. G.), cohecho (Felipe G. L., Mario F. N., Antonio C. C., Fernando J. M. y Antonio José C. Á.) y blanqueo de capitales (Carmen P. M. y Ginés J. P., esposa e hijo del jefe policial, respectivamente). La Sección 17 de la Audiencia Provincial les exculpó al entender que eran nulos los pinchazos telefónicos solicitados por los agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Estos fueron autorizados por el entonces juez Eduardo Cruz.

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Manuel Eduardo Regalado Valdés, describe un conjunto de irregularidades procesales que rodeó estas pesquisas. El tribunal ha desmontado toda la tesis de la policía y de la fiscalía.

El abogado del exjefe de la Policía Municipal de Coslada, Óskar Zein Sánchez, recordó que la instrucción del caso duró cerca de 10 años y que fueron investigadas en un primer momento 40 personas (entre ellas, 24 agentes de Coslada, uno de Arganda del Rey y otro de Loeches). Estas detenciones de la UDYCO se presentaron en mayo de 2008 como “la mayor operación en España contra las policías locales”, según mantuvo Zein. “Salvo los nueve juzgados y absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid, el resto, hasta los 40, fueron exculpados a lo largo de la fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid”, afirmó el letrado.