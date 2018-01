El exjefe de la Policía de Coslada, a juicio 10 años después de ser detenido

La desarticulación de llamado Bloque de la Policía Local de Coslada comenzó a través de una red de prostitución situada en Vicálvaro. Al frente de ella estaba, según la fiscalía, Catalin A., que exigía un pago de entre 300 y 600 euros semanales a las mujeres “mediante amenazas como requisito previo para poder desarrollar la prostitución”. El acusado contaba “con la protección que frente a posibles denuncias de estas mujeres” por el policía local y acusado en este juicio Carlos M. G.

Este agente acudió “en diversas ocasiones al polígono industrial de Vicálvaro durante 2008”. Algunas de ellas fue con el vehículo oficial de la policía y de uniforme. Su intención era que las mujeres supieran la condición de agente de la autoridad, según el ministerio público. “Teniendo cabal conocimiento del ejercicio de la prostitución en aquella zona y de que las testigos protegidas se veían obligadas a entregar dinero a Catalin, a Francis y a Ionut [otros dos acusados], no realizó actuación alguna para perseguir el posible delito, contestando a aquellas que él no se metía en eso”, añade el escrito.

El ministerio público también mantiene que los agentes Felipe G. L., Fernando J. M., Mario F. N., Antonio José C. Á. y Antonio C. C. aprovecharon su situación de agentes de la autoridad “para conseguir de manera gratuita los favores sexuales de mujeres que ejercían la prostitución”. “Como víctimas de esas conductas, los acusados elegían a las prostitutas de origen extranjero, las cuales se encontraban en una situación de debilidad personal”, destaca el fiscal. Este califica a las mujeres como “objetivos especialmente vulnerables”: “No les cabía el recurso a defenderse de estos ataques personales, pues sus “verdugos” eran a la vez las personas que estaban obligados a velar por su integridad y su seguridad”, concluye.