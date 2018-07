La Generalitat responde con gestos de deshielo al traslado de los presos

El traslado de los presos independentistas del procés que se inició ayer facilita el deshielo para la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president, Quim Torra, celebrarán el próximo día 9, aunque las formaciones secesionistas advierten de que seguirán exigiendo un referéndum pactado. Sin embargo, la parte catalana ha realizado gestos de distensión, como la renuncia a apoyar hoy en el Parlament una moción de la CUP similar a la que en 2015 anuló el Tribunal Constitucional o la designación de los representantes de la Generalitat en cuatro comisiones bilaterales con el Gobierno.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ingresarán hoy en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), después de que ayer iniciaran un viaje en un furgón de la Guardia Civil junto a otros 18 reclusos desde la madrileña cárcel de Valdemoro, que les llevó a pernoctar en la cárcel de Zuera (Zaragoza). Dolors Bassa y Carme Forcadell, recluidas en Alcalá-Meco, también llegarán hoy a la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona). Los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull, recluidos en la prisión de Estremera, serán trasladados previsiblemente en los próximos días a la cárcel de Lledoners, informa Óscar López-Fonseca.

El Gobierno catalán relativizó el traslado y dijo que no guarda ninguna relación con la próxima reunión en La Moncloa. “No entendemos esto como una contrapartida para una renuncia”, aseguró ayer la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi. El Govern insiste en que quiere conocer la opinión de Sánchez sobre un eventual referéndum pactado, la manera de frenar la “represión” de libertades civiles y “la presencia del franquismo en el espacio político y civil” español.

Aun así, la noticia del traslado ha provocado cierto alivio en el independentismo, que sigue reclamando su liberación inmediata, aunque tampoco optará por posiciones de radicalidad. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han convocado para hoy una concentración frente a la cárcel de Lledoners.

En esa línea de no echar leña al fuego, Junts per Catalunya y ERC anunciaron que no votarán hoy en el Parlament una moción de la CUP que reitera los objetivos de la resolución de 9 de noviembre de 2015 en la que se anunciaba el inicio del proceso constituyente en Cataluña. Aquel texto advertía de que solo se obedecería a la Cámara y que se haría caso omiso a lo que dijese el Tribunal Constitucional, que a los pocos días anuló esa resolución.

Enmiendas conjuntas

Las dos formaciones independentistas mayoritarias han presentado unas enmiendas conjuntas al texto de la CUP para eliminar cualquier referencia a la resolución de 2015 y suavizar el redactado, que insta al Gobierno catalán a implementar las leyes que suspendió o anuló el Tribunal Constitucional. “El momento es totalmente diferente, no estamos en 2015 y el planteamiento debe ser otro”, aseguró la portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula. Este partido, además, se abrió ayer a votar la propuesta del Gobierno para el consejo de RTVE.

Artadi también anunció quién participará en los cuatro grupos de trabajo bilateral con el Gobierno, como la Comisión Generalitat-Estado. Algunos de estos foros, explicó, no se reúnen desde 2007 y se activarán tras la reunión entre Sánchez y Torra. Participarán la portavoz, el vicepresident Pere Aragonès, y el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, entre otros.