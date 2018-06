De paseo por las raíces de la diversidad

Fotograma de la película 'Queerama', de la cineasta Daisy Asquith. En vídeo, la historia de los derechos LGTBI en seis minutos. VÍDEO: SARA ROSATI

El Orgullo es fiesta y reivindicación, pero también es cultura. Madrid se llena estos días de actividades que miran hacia cuestiones como el género, la sexualidad y los diferentes activismos vinculados a ellas. Desde ciclos de cine a exposiciones, pasando por charlas, talleres e incluso una romería performativa. Estas son nuestras recomendaciones::

CINE

Queerama. 30 de junio y 7 de julio en el Museo Reina Sofía. Partiendo del archivo del British Film Institute, la película Queerama —de la cineasta Daisy Asquith— traza un relato sobre la conquista de la igualdad y la representación LGTBI, y lo hace a través de diferentes fragmentos extraídos de informativos, documentales y obras de ficción. El punto de partida es Diferente a los demás, de Richard Oswald, una película de 1919, considerada la primera de la historia del cine en la que se muestra una relación homosexual. Y llega hasta la lucha por el matrimonio igualitario de los últimos años, pasando por las detenciones de los años cincuenta —cuando la homosexualidad era considerada una “conducta indecente”— o la crisis del sida en los ochenta y los noventa. Esta proyección se inscribe dentro de las diferentes actividades que ha organizado el museo de arte contemporáneo en la semana del Orgullo, bajo el título ¡Por una sexualidad libre!

Cinema Pride. Hasta el 30 de junio en varias sedes de la Comunidad. Este completo ciclo de cine, que se organiza en colaboración con LesGaiCineMad —el festival internacional de cine LGTBI de Madrid— incluye largometrajes, cortos y documentales que se proyectarán en cinco sedes diferentes de la Comunidad: la Sala Alcalá 31, el Círculo de Bellas Artes, el Complejo “El Águila”, el Centro Cultural Pilar Miró y el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte. Es el tercer año que se organiza Cinema Pride, que en esta edición ha querido dar más peso a las películas de temática trans, aunque también se abordarán otras cuestiones, como la homosexualidad en el fútbol. Entre las películas más interesantes que se proyectarán se encuentra Un hombre llamado Flor de Otoño —de Pedro Olea, filme que cumple ahora 40 años, protagonizado por José Sacristán—, Señorita María, la falda de la montaña —de Rubén Mendoza, que cuenta la historia de María Luisa, una mujer que nació siendo niño y que vive una vida solitaria en las montañas del municipio colombiano de Boavita— y Close-Knit —una de las primeras películas japonesas que tiene como protagonista a una mujer transgénero—.

The Best Day of my Life. Del 4 al 8 de julio en Cineteca. Este documental de Fernando González Molina invita a echar la vista atrás, concretamente, al año pasado, cuando Madrid se convirtió en la capital mundial del World Pride. Lo que para algunas personas fueron unos días de celebración, para otras se convirtieron en toda una oportunidad para vivir su sexualidad libremente. Ese es el caso de los seis protagonistas de The Best Day of my Life: Abril, de Madrid, que inicia un viaje para que su cuerpo se identifique por fin con el sexo que siente; Geena, de Almería, una actriz transexual que no mantiene ningún contacto con su familia debido a la falta de apoyo que recibió por su parte; Ruth, de Kampala, una activista lesbiana que lucha por los derechos de los homosexuales en Uganda; Nick y Max, una pareja rusa que, en su país, tiene que ocultar su relación, haciéndose pasar por primos; y Timo, un saltador de trampolín de París, homosexual y sordo, que demuestra que en la vida se puede superar cualquier obstáculo.

Una mujer fantástica. 3 de julio en Cine Cibeles. Los cines de verano también se unen a la celebración del Orgullo. Cine Cibeles lo hace con la proyección de Una mujer fantástica, la película chilena de Sebastián Lelio, protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega, que se llevó el premio a mejor película de habla no inglesa en la pasada edición de los Oscar. En la sesión contarán además con algunos invitados especiales, que pondrán la película en contexto y la relacionarán con las luchas trans que se llevan a cabo en nuestro país: Carla Antonelli (activista y diputada), Emilio García (Padre del grupo de familias Transformando de COGAM), Carmen García (Coordinadora del Grupo Trans de COGAM) y Rubén Castro (del Grupo Joven Trans de COGAM).

ARTE

Siestas Negras y ¿Cómo podemos hablar de lo que no se puede hablar? 29 y 30 de junio en Matadero Madrid. Matadero Madrid ofrece este fin de semana varias actividades relacionadas con los activismos gays y trans. Por un lado, la exposición interactiva Siestas Negras que, aunque se inauguró hace ya algunos días, se activará el sábado 30 de junio con los DJ sets de los colectivos londinenses Pussy Palace y Bbz. Siestas Negras es un proyecto de los artistas afrolatinos niv Acosta y Fannie Sosa, que reivindica el descanso como espacio de resistencia y que parte de una investigación sobre cómo la fragmentación de los patrones de sueño ha sido utilizada a lo largo de la historia en los regímenes de esclavitud para subyugar a las personas. Por otro lado, el viernes 29 se presentan los resultados del programa de residencias El Ranchito. A través de un intercambio con el centro Queens Collective, ubicado en Marrakech, un grupo de mujeres queer muestra cómo lleva a cabo su actividad en un entorno en el que no se pueden expresar abiertamente.

Itinerario Amor diverso. De forma permanente en el Museo Thyssen-Bornemisza (se puede adquirir la audioguía con la entrada del museo). El Thyssen ofrece, desde hace ya algún tiempo, la posibilidad de visitar su colección permanente con una perspectiva diferente. Este itinerario recorre las salas del museo con una mirada LGTBI, que pretende abordar conceptos como identidad y orientación sexual observando obras de Bronzino, Caravaggio, Bernini, Manet, Chagall o Hockney, entre muchos otros. Un plan perfecto para cualquier momento del año, pero especialmente recomendable para estos días.

Una de las fotografías de Gorka Postigo sobre jóvenes transgénero expuestas en la Fresh Gallery.

Presente-Futuro, de Gorka Postigo. Hasta el 13 de julio en La Fresh Gallery. En el marco del Festival OFF de PhotoEspaña, la Fresh Gallery acoge, hasta mediados de julio, la exposición Presente-Futuro del fotógrafo Gorka Postigo, un work in progress que reúne varios retratos de jóvenes transgénero. Partiendo de la premisa de que “la infancia transgénero existe”, el trabajo de Postigo quiere reflejar no sólo la imagen de estos adolescentes y sus gestos de reafirmación frente al mundo, sino también el diálogo entre padres e hijos que existe detrás de cada instantánea. Un trabajo cargado de sensibilidad que nos pone frente a frente con una realidad que, por suerte, cada vez es más visible.

En plan travesti [y radical]. Fotografía y transformismo en España entre dos siglos. 1975-2015. Del 29 de junio al 9 de septiembre en Tabacalera Promoción del Arte. Esta muestra fotográfica, que se inaugura el viernes en Tabacalera, recorre la historia de la representación de identidades de género no normativas a través de los objetivos de cuarenta fotógrafos españoles, entre ellos Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Jaime Gorospe, Javier Porto, Nines Mínguez, Pablo Pérez-Mínguez, Miguel Trillo o Colita. En la exposición, que toma su nombre de uno de los versos de la canción Miro la vida pasar de Fangoria, podemos ver a figuras representativas de la Barcelona más underground de los años 70 hasta las manifestaciones más recientes, vinculadas a planteamientos queer. Imágenes que retratan los cambios que se han vivido en España entre dos siglos y su cara más radical y transgresora.

ARTES ESCÉNICAS

Madrugá. Del 29 al 30 de junio en Naves Matadero. El proyecto Habitar el aire —una casa suspendida en el aire creada por el artista y arquitecto Santiago Cirugeda en la Nave 11 de Matadero, donde permanece desde el pasado 8 de junio recibiendo a diferentes creadores y espectadores— llega a su fin este viernes y lo hace con una performance de 12 horas de duración, que comenzará a medianoche y finalizará el sábado al mediodía. Bautizada como Madrugá, esta “romería performativa” ha sido articulada por el colectivo Vértebro, con la espiritualidad y la peregrinación como temas centrales. Abordarán el tema la periodista y activista de género Gabriela Wiener, la filósofa y activista trans Akai Baena y el actor Jesús Barranco. Todos ellos reflexionarán sobre el género, la fe y la sexualidad desde diferentes perspectivas. A continuación, el colectivo Los Voluble ofrecerán una sesión DJ con el fin de que los “peregrinos” de esta particular romería alcancen el éxtasis. Ya que está contemplado dormir durante la actividad, se recomienda traer de casa una esterilla y una almohada; allí se proporcionará también algo de comida y bebida.

Peliculeame… Peliculas cabareateadas. 30 de junio en DT Espacio Escénico. ¿Cómo serían Alien, El silencio de los corderos o Pretty Woman en versión cabaré? Desde Belladorita Cabaré nos invitan a descubrirlo a través de su espectáculo Peliculeame… Peliculas cabareateadas en el que, a través del playback, los textos improvisados y la inestimable participación del público, logran narrar estas películas que todos hemos mil veces desde una perspectiva bastante insólita. Con mucho humor y una estética que ellos mismos definen como “feísmo cuidado”, brindan un show original, gamberro y, sobre todo, muy divertido.

MÚSICA & FIESTAS

Embrujo. 7 de julio en Maravillas Club. Son muchas las fiestas que habrá en Madrid tras la manifestación del sábado 7 de julio, pero una de las más interesantes es la que organiza el colectivo El Cuerpo del Disco —creado por los DJs Eloi Vázquez y Yayo V encargados de montar, entre otros eventos, las multitudinarias Sesiones Roller en la discoteca sobre patines de la Estación de Chamartín—. Enmarcada en las actividades “off” del Orgullo, el Maravillas Club de Malasaña acogerá Embrujo, una fiesta que comenzará a partir de la medianoche y que contará con Gaydjteam, Diana Aller y El Cuerpo del Disco a los platos hasta bien entrada la madrugada.

Queer Rave. 7 de julio en la calle Santa Ana. Para aquellos que sean más de planes diurnos o que quieran calentar motores antes de ir la manifestación, Santa Ana Street Market –el mercadillo que tiene lugar el primer sábado de cada mes en la castiza calle Santa Ana, en pleno Rastro– celebra su primera Queer Rave, en la que se podrá bailar al ritmo de los DJs Dana Xcully, Polito de Fresa, Disco Manoli, Secreto Ibérico y Lara Sheen.

Bonsai Pride. 8 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. El festival Noches del Botánico, que se celebra durante todo el mes de julio en el Jardín Botánico de la Complutense, se suma a las celebraciones del Orgullo con una doble reivindicación: la de poner en valor el protagonismo de las mujeres en la música electrónica y, al mismo tiempo, visibilizar el trabajo de diferentes colectivos LGTBI. Por eso, para la tarde-noche del domingo, han organizado una sesión con un plantel de artistas femeninas implicadas, de una u otra manera, en estas luchas, entre las que destacan nombres como los de Miss Kittin, Kim Ann Foxman o Lanoche.