"Las nueva generaciones han perdido mucho de memoria histórica", asegura José Ramón Barbancho. Como gay, él vivió otra época en que los derechos LGTBI no se enseñaban en el colegio y, al contrario, la humillación por ser diferente formaba parte del día a día. Incluso alentada en ocasiones por algunos profesores. De aquellos tiempos,e incluso peores, también se acuerda la activista transexual María del Mar Cambrollé: "Me tocó vivir la época en que a las personas trans se nos secuestraba la identidad". Y Helle Bruun y Alicia Pérez fueron pioneras de un gesto tan simples como ir de la mano. Cuando llegó la Democracia, en España estaba vigente la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social (como llamó el franquismo a la norma que sustituyó a la famosa ley de vagos y maleantes) y la homosexualidad estaba penada con cárcel. Pese a sucesivas reformas, la norma no sería completamente derogada hasta 1996. Estos hitos suenan como algo muy lejano para Evan Zeitlin, un joven que salió del armario de la transexualidad en su muro de Facebook. Más cercana le queda la Ley integral de transexualidad, todavía en trámite parlamentario ya que fue presentada el pasado febrero en el Congreso. En el vídeo de arriba puede ver cómo han vivido estos cinco representantes del colectivo LGTBI las cuatro décadas de lucha por sus derechos sociales en España.