El PDeCAT defiende una vía “posibilista” hacia la autodeterminación y la república

La ponencia política que debatirán las bases del PDeCAT en la Asamblea ordinaria de partido del 21, 22 y 23 de julio defiende una vía "posibilista" que permita impulsar un "proceso de autodeterminación" en Cataluña, para avanzar hacia una "república" catalana. La ponencia, titulada "Hacia el Estado catalán en forma de república" y elaborada por un equipo de ideólogos en el que figuran Mercè Conesa, Ferran Mascarell, Joan Rigol, Irene Rigau, Marc Solsona y Sergi Miquel, reivindica la "república" como el "ideal que da sentido" a su lucha, como el "horizonte institucional pero también como proyecto de país que ya podemos ir construyendo y que queremos desde ahora mismo, más cívico, participado y pactado".

En el actual momento de "excepcionalidad", y de acuerdo con el principio de "restitución" institucional para revertir los efectos del artículo 155 de la Constitución, según plantea el texto, "el PDeCAT debe utilizar al máximo todos los espacios de acción política, en Cataluña, en el Estado español y en Europa para generar un clima adecuado y alcanzar los objetivos marcados" en la ponencia. "Sin renunciar a nada, sin renunciar a ninguno de nuestros objetivos y anhelos, ha llegado el momento de estructurar una acción política posibilista que consolide de manera progresiva los avances hacia un nuevo Estado", subraya el texto.

De acuerdo con el "principio indisociable de radicalidad democrática del 1 de octubre" y la "reafirmación del principio básico de que la democracia radica en la soberanía popular", el PDeCAT propone un "proceso de autodeterminación que haga realidad un Estado catalán en forma de república en el marco de la UE". Este "proceso de autodeterminación" en Cataluña, según la ponencia de los demócratas, debe tener una "voluntad inclusiva y de máxima participación cívica".

"El espíritu del 1 de octubre nos insta a continuar trabajando por un Estado social y democrático de derecho, en el que votar no sea ningún delito", subraya el texto, que reafirma el "compromiso con el pacifismo y la no violencia". Para el PDeCAT, "la liberación de los presos políticos debe ser la prioridad a la hora de abrir diálogo con el Estado español", así como "la restitución de la situación de todas las personas afectadas por los mecanismos de inhabilitación y sanción".

"Luchamos para dotar a Cataluña de la libertad política necesaria, haciendo realidad la institucionalización republicana propuesta el 27 de octubre de 2017, y convertir así nuestro país en un referente de bienestar, justicia y prosperidad", señala.

Invitación a Puigdemont

El PDeCAT ha propuesto para dicha asamblea "sumar" con JxCat e invitar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsellers en prisión o en el extranjero a ingresar en los órganos directivos de la formación. Así figura en el conjunto de ponencias, a las que ha tenido acceso Efe, y que se debatirán en las próximas semanas y en el congreso del partido de julio, que se celebrará dos años después de su fundación como heredera de CDC, con el debate abierto sobre el encaje con el proyecto de JxCat de Carles Puigdemont.

Sobre este asunto, la ponencia ideológica no plantea que el PDeCAT tenga que desaparecer, sino que debe existir para "sumar" con "todo aquello que supone Junts per Catalunya". Si bien no se especifica cómo se organizaría esta suma de PDeCAT con JxCat, en la ponencia se reconoce el liderazgo del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los exconsellers en prisión o en el extranjero Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Lluís Puig.

El texto subraya que no renuncian a su "liderazgo político" y les invitan a "asumir las responsabilidades directivas en el PDeCAT que consideran convenientes", en un intento de tender puentes con JxCat. La ponencia indica que disponen de "plenitud de derechos políticos" para estar en la dirección del partido y que seguirán en la misma, si quieren, "independientemente del resultado del proceso judicial".

La propuesta del PDeCAT alinea a los tres últimos presidentes de la Generalitat, pues apuesta por avanzar "conjuntamente" con Carles Puigdemont y con su sucesor, Quim Torra -que no es asociado-, partiendo del "legado político" del expresidente Artur Mas.

En este contexto, el partido dirigido por Marta Pascal se atribuye la génesis de JxCat, pues indica que "la suma de personas diversas y transversales que el PDeCAT aglutina y que quieren el ensanchamiento del espacio político tradicional del partido impulsa el nacimiento de JxCat". Además, remarca que "el espíritu fundacional y regenerador del PDeCAT del julio del 2016 y la reciente y exitosa experiencia del proyecto de Junts per Catalunya han abierto un camino que tiene que reconectar la política con la ciudadanía".

Los ponentes designados por la dirección de Marta Pascal concluyen en el texto que "del análisis de la situación política resultante de las elecciones del pasado 21 de diciembre del 2017 se deduce que el PDeCAT tiene que seguir estando dispuesto a sumar con otros proyectos políticos" para lograr "la necesaria representatividad en los diferentes órganos políticos y de toma de decisión". Además, reconocen que "los asociados piden una acción sistematizada y alineada con otros espacios políticos".

Ante la propuesta de los críticos de modificar la dirección o incluso celebrar unas primarias para cambiar a sus miembros, la ponencia organizativa, que lleva por título "un partido amplio y moderno", apuesta por modificar la estructura de la cúpula ampliando sus miembros, con el objetivo de abrirla a todas las familias y sensibilidades. Propone una presidencia política y solo representativa -que ha quedado vacante tras el anuncio de la marcha de Neus Munté-, un secretario general -actualmente hay una coordinadora, que es Marta Pascal- y una dirección ejecutiva ampliada, ya que pasaría de los 12 miembros actuales a 20-30. Además, en el siguiente estadio habría un Comité Nacional que pasará a ser de entre 80 y 100 personas, y un Consell nacional -máximo organismo entre congresos- ampliado con más representación de los territorios y ámbitos sectoriales.