Los desfiles en la playa inauguran la 080

“Me arrepiento de no haberte dicho te quiero”

La nota disonante la puso Oscarleon, y de las fiestas en la orilla del mar nos sumimos en una historia nostalgica de sentimientos entre una hija y su padre. La colección Simply life pone de manifiesto mensajes que no llegamos a trasmitir a tiempo. "Me arrepiento de no haberte dicho te quiero", es una de las frases impresas sobre las prendas. La caligrafia y los dibujos de los sencillos diseños emulan el trazado infantil para crear una dicotomía entre la niña y la mujer de Oscarleon.