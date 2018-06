Mas pide que el independentismo altere su estrategia tras el giro de Pedro Sánchez

No hay visos de que el independentismo abandone en bloque la idea de la vía unilateral. Y no solo por los antisistema de la CUP. En la calle, la poderosa Asamblea Nacional Catalana, sigue actuando como eficaz contrapeso de quienes abogan por vías posibilistas. La presidenta de la entidad, la economista Elisenda Paluzie, no ve motivos para rectificar el rumbo. “La cuestión de fondo no ha cambiado, para el actual gobierno la unidad de España también pasa por encima de cualquier otro valor y ello está impregnado en todas las instituciones del Estado”, dice. “Si ellos no cambian nosotros tampoco cambiaremos de estrategia: no queremos renunciar al derecho a la autodeterminación y hay que avanzar por la vía de los hechos”. La entidad independentista se agarra al nombramiento de Josep Borrell como ministro de Exteriores para justificar su enroque en la vía unilateral. “Personas como Borrell son las que crean fractura social en Cataluña, necesitan esta fractura para justificarse internacionalmente”.