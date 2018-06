La comunidad educativa se manifiesta contra las acusaciones de adoctrinamiento

La comunidad educativa de Cataluña se ha manifestado este domingo en Barcelona en defensa de los docentes catalanes y contra las acusaciones de adoctrinamiento a sus alumnos bajo el lema Dejad la educación en paz. Queremos educar en libertad, con un recorrido desde la plaza de la Universitat hasta el paseo de Lluís Companys. La marcha ha congregado a 500 personas según la Guardia Urbana. La manifestación fue convocada por el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (Muce) -del que forman parte sindicatos y entidades en defensa de la educación-, tiene el apoyo de la plataforma Somescola, y llega tras una concentración de sindicatos educativos el 23 de mayo ante la subdelegación del Gobierno catalanas y un acto el 3 de junio en Sant Andreu de

la Barca (Barcelona).



En la convocatoria de las movilizaciones, el Muce mostró su apoyo a los docentes catalanes ante los intentos de criminalización por presunto adoctrinamiento, criticó los "ataques" a la escuela catalana, y reprochó la instrumentalización política del caso del instituto El Palau. El manifiesto de convocatoria remarca que en la escuela "se tiene que poder hablar de todo y se debe hablar de todo", y reivindica la mediación como procedimiento para solucionar conflictos en el aula, ya que la judicialización no beneficia a la comunidad educativa del centro.



En las últimas semanas, familiares y profesores del instituto El Palau se han reunido con grupos parlamentarios para impulsar una moción de apoyo al profesorado del centro educativo, del que cuatro docentes están encausados por un presunto delito de odio. La convocatoria de las movilizaciones se produjo en un momento en que todavía no habían tomado posesión los consejeros de la Generalitat y tampoco se había producido la moción de censura en el Congreso, que ha provocado el cambio de Gobierno central.

Horas antes de la manifestación, este mismo domingo el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha afirmado este domingo que muchos maestros en Cataluña tienen "miedo" de tratar algunos temas en clase. "Hay profesorado que prefiere no tratar según qué temas en el aula. Esto es miedo", ha dicho el consejero en una entrevista en la emisora RAC-1.

Según Bargalló, "el miedo no tiene límites. Hace que lo normal sea extraño, hace que no se trate todo". "Si tienes miedo de tratar lo que está sucediendo, no formas competencialmente a los alumnos. No les enseñas a ser críticos, a reflexionar. Y este es el miedo que tiene el departamento", ha señalado el consejero. Para Bargalló, "es normal que haya miedo, porque no había gobierno

(como consecuencia del artículo 155) y ha habido una sensación de desamparo" por parte del profesorado.