Los mercadillos de Madrid florecen y se modernizan

Los mercadillos ya no son lo que eran. Para empezar, han cambiado hasta de nombre. Ahora queda mejor llamarlos markets y en ellos no solo encontramos gangas, sino objetos curiosos, únicos, con historia, a veces de diseño y otras veces artesanos o de segunda mano. Pero, además, a los mercadillos ya no se va solo a comprar, sino a pasar el día, a comer, a escuchar un concierto o el set de algún DJ, o a que los más pequeños se entretengan en alguna de las muchas actividades paralelas. Lo que sí pervive es la idea de que ir de mercadillos es sinónimo de buen tiempo y, aunque este año se nos está resistiendo, Madrid rebosa de ofertas. Aquí van algunos de los que se organizan próximamente.

MERCADO DE MOTORES

Días 9 y 10 y cada segundo fin de semana de mes

Es el mercado que ha logrado que muchos madrileños descubran que en la capital existe un Museo del Ferrocarril, ubicado en la que fuera sede de la antigua estación de Delicias. Además de ser un ejemplo representativo de la arquitectura industrial española, cada segundo fin de semana de mes sus andenes se llenan con el centenar de puestos del Mercado de Motores, en los que hay desde objetos de diseño, decoración y mobiliario a moda vintage, complementos, papelería y productos gourmet. En la zona exterior, más puestos, en este caso de segunda mano, donde se pueden encontrar a buen precio vinilos, ropa, relojes o juguetes antiguos. Hay también una zona de comida con food trucks y, como novedades en esta edición, una exposición de bicicletas, los conciertos de Curricé, Yogures de Coco y Borja Navarro, y el kararocker en el que el público puede subirse a cantar temazos de ayer y de hoy acompañados por una banda en directo. También se ofrecen visitas guiadas a los trenes del museo y, para los niños, pasear en un mini tren que recrea un circuito ferroviario en miniatura.

MERCADO DE DISEÑO

Días 9 y 10 en Las Rozas (edición especial)

Uno de los más conocidos y de los que más gente atrae, por centrarse en el diseño emergente y completar su oferta con propuestas musicales y gastronómicas de lo más atractivas. Aunque suele celebrarse en Matadero el primer fin de semana de mes, en junio, el Mercado de Diseño ha decidido organizar —como ya hiciera el año pasado— una edición especial en el Recinto Ferial de Las Rozas, un evento aún más grande del que suelen montar cada mes, ya que contarán con un espacio de 12.000 metros cuadrados. Allí se darán cita más de 130 diseñadores —de moda, complementos, joyería, objetos de decoración— e ilustradores, habrá food trucks —entre ellos, el de la cervecera La Virgen, cuya fábrica se encuentra allí mismo, en Las Rozas—, talleres de cerámica, clases de yoga y una zona kids, con actividades para los más pequeños. Tampoco faltará la música, con los conciertos de Modestia Aparte, que repasarán los hits de sus 30 años de trayectoria musical, y de Petit Pop para el público infantil.

Mercado de Diseño de Las Rozas en una foto facilitada por la organización.

MALAMARKET

Día 9 y todos los sábados de primavera y otoño

Es el mercadillo por excelencia del barrio de Malasaña y se celebra, como no podía ser de otra manera, en una de sus plazas más populares, la del Dos de Mayo. Allí se dan cita, cada sábado y mientras hace buen tiempo —es decir, en los meses de primavera y otoño—, multitud de diseñadores, artesanos e ilustradores, así como pequeñas marcas artesanas y sostenibles. Al final de cada edición de Malamarket se realiza un sorteo de 50 euros en productos del mercado entre todos los asistentes, por lo que, si hay suerte, se puede salir de allí con algún capricho o regalo bajo el brazo sin haber abierto la cartera. La de este sábado 9 será su última cita primaveral; regresarán en el mes de septiembre con su edición otoñal.

Puestos en el Malamarket, en la plaza del Dos de Mayo. Aldara Zarraoa Núñez

SANTA ANA STREET MARKET

7 de julio y primer sábado de mes

Ha sido uno de los últimos en llegar, pero público no le falta. Sobre todo, gracias a su ubicación en la calle Santa Ana, una de las más concurridas en la zona del Rastro. Eso sí, para evitar confundirse con el jaleo que se monta aquí los domingos, Santa Ana Street Market ha optado por celebrarse los sábados, concretamente los primeros de cada mes. La iniciativa surgió de la asociación de comerciantes de la propia calle, cuando se decidió peatonalizar el pasado año. La primera edición se celebró en diciembre de 2017 y desde entonces no han faltado a su cita mensual que, además de dar a conocer los muchos establecimientos de Santa Ana, llena esta castiza calle de música, gastronomía, espectáculos, exposiciones y talleres.

SALESAS VILLAGE

7 de julio y primer sábado de cada mes

Si en el caso de Santa Ana es una calle, aquí es un barrio entero el que se une para dar visibilidad a los comerciantes de la zona con un street market mensual. En Salesas Village, las compras se mezclan con exposiciones, música, cócteles y brunch. Los primeros sábados de mes —a excepción de agosto y septiembre— las tiendas de autor del barrio salen a la calle para dar a conocer su trabajo al público que se acerque a pasear por allí. Los puestos se concentran en la calle Campoamor y puede encontrarse desde moda a perfumes, pasando por joyería, calzado, gafas de sol y objetos de decoración para el hogar. El plan se redondea con actividades infantiles y gastronomía.

Ambiente en una edición reciente de Salesas Village.

MERCADO DE PRODUCTORES

Cada mes en Matadero y en la avenida del Planetario

Los amantes de la buena materia prima tienen dos opciones: el Mercado de Productores de Matadero (que se celebra habitualmente el último fin de semana de cada mes, aunque su próxima edición será ya en octubre) y el Mercado de Productores Planetario (que celebró su primera edición el pasado 20 de mayo en las cubiertas de la avenida del Planetario con la calle Meneses y que se repetirá el tercer domingo de cada mes; su próxima cita será el 17 de junio). En ambos mercados se pueden encontrar productos de cercanía procedentes de diferentes puntos de la Comunidad, que se venden directamente al consumidor sin intermediarios, con el fin de ponerle “cara y ojos a los alimentos”. Este fin de semana, además, se organiza en el recinto de la Caja Mágica Beermad, el gran mercado de la cerveza artesana.

Surtido de quesos en el Mercado de Productores del Planetario.

FUERA DE LA CAPITAL

Las Conchas (Torrelodones) y Altavista Market (El Escorial)

En Torrelodones se organiza el Mercado de las Conchas, que reúne propuestas de diseño, complementos y mobiliario de varios diseñadores, creadores y artesanos, y las combina con música en directo, degustaciones gastronómicas y actividades para todos los públicos; la primera edición se celebró el pasado 22 de abril en la Avenida Rosario Manzaneque, y la segunda tendrá lugar el 22 y 23 de septiembre.

Uno de los puestos del Altavista Market. Josetxu Miguel

En San Lorenzo de El Escorial, los creadores del Mercado de Motores organizan en el Parque de Felipe II el Altavista Market (la próxima cita será el 16 y 17 de junio y se celebra el tercer fin de semana de cada mes, en los meses de buen tiempo), una propuesta centrada sobre todo en antigüedades, almoneda, decoración y mobiliario vintage y retro, aunque también se pueden encontrar productos gourmet, joyas, ropa o libros. Lo mejor de este mercadillo es su emplazamiento: el Parque de Felipe II en San Lorenzo de El Escorial, con árboles, zonas de césped y unas buenas vistas de la sierra. Todo ello aderezado con música, food trucks, barra de bebidas y hasta tumbonas.