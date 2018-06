Una concentración vecinal frena la retirada de la ‘cruz de los caídos’ en Vall d’Uixó, Castellón

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó (Castellón) ha iniciado esta mañana a primera hora la retirada de la cruz de los caídos del municipio en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Un monumento a la música llenará el espacio de la cruz en la plaza de la Paz de esta ciudad de casi 32.000 habitantes que gobierna el tripartito PSPV, Compromís y Esquerra Unida.

Los trabajos de desmantelamiento se han paralizado durante unas horas este mediodía por cuestiones de seguridad debido a los vecinos -200 personas según el tripartito, 700 según el PP- concentrados en torno al monumento y convocados por la plataforma Salvemos la Cruz, que ha recogido más de 13.000 firmas para exigir el mantenimiento del símbolo. La seguridad ha sido el argumento esgrimido por el gobierno local para explicar el freno de las labores de retirada, que se retomarán “en cuanto sea posible”. El Partido Popular, por su parte, ha apelado a la falta de “documentación” por parte de la empresa que lleva a cabo los trabajos para proseguir con los mismos, un extremo que ha negado el ejecutivo municipal.

En un comunicado, el gobierno que lidera la socialista Tania Baños ha señalado que la retirada de la cruz está avalada por los informes de los funcionarios municipales y por el Comité de Expertos para la Valoración de Retirada de Vestigios Relativos a la Guerra Civil y de la Dictadura en la Comunidad Valenciana. El Partido Popular ha presentado un recurso en el juzgado contencioso administrativo para que se mantenga la cruz que, indica la portavoz del PP en el consistorio de la Vall d’Uixó y diputada popular Elena Vicente-Ruiz, es un “símbolo de paz y concordia, no de confrontación” y no representa “una exaltación del franquismo” porque no recoge “ningún símbolo de la dictadura”. Por ello, ha dicho, oponerse a su retirada “no incumple la Ley de Memoria Histórica”. Según la dirigente del PP, en dicho recurso se advierte también del “derribo encubierto de la cruz” aprovechando el proyecto de remodelación de la plaza donde se ubica.

Vicente-Ruiz ha recordado que en diciembre de 1979 el primer alcalde de la democracia en este municipio, el comunista Vicente Zaragoza, acordó en pleno denominar el espacio donde se ubica la cruz como plaza de la Paz y que ésta “sería un monumento para todas las víctimas”. Ha apelado también a las 13.000 firmas recabadas por la plataforma vecinal, “y que muestran que el sentir popular ve la cruz como símbolo de concordia”. La diputada provincial señala por último que tampoco existe un “acuerdo plenario” que avale la retirada porque ésta fue solicitada por Esquerra Unida a través de una moción “que no prosperó”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Vall d'Uixó, Manuel Hernández, ha lamentado que el tripartito haya iniciado “con alevosía y nocturnidad el derribo de la cruz con el único fin de contentar a sus votantes y, de paso, mantener el equilibrio en el gobierno”. “13.000 firmas de los vecinos no han servido para nada y el ejecutivo ha preferido encender la mecha del enfrentamiento con esta decisión”, ha asegurado el concejal.

La Asociación Española de Abogados Cristianos también ha anunciado que presentará “hoy mismo” una querella contra la alcaldesa, Tania Baños, por prevaricación e incitación al odio por el derribo de la cruz de la plaza de la Paz al llevarlo a cabo "sin esperar a que se resuelva el recurso que hay presentado ante el juzgado de lo contencioso número 2 de Castellón”, ha informado la agencia EFE.

En esta legislatura el ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha retirado ya la medalla de oro y la distinción de hijo adoptivo de la ciudad al general Francisco Franco, el nombre de calles con nombres franquistas y el escudo anticonstitucional de la fachada del edificio de Correos de titularidad municipal, en cumplimiento de las leyes anteriormente mencionadas.

Otras entidades como el Obispado también han retirado ya el escudo anticonstitucional de la fachada de la Capilla de la Mare de Déu dels Desemparats, y la Consejería de Educación el del instituto de Secundaria Botànic Cavanilles. En el mismo comunicado el consistorio indica que en fechas próximas se instalará el monumento a la música que sustituirá a la cruz de los caídos, “en reconocimiento a una disciplina artística arraigada en la ciudad y un elemento de unión entre los valleros y valleras que hasta ahora no tenían un reconocimiento público”.