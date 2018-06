Una periodista de ‘Le Monde’ revela que el Govern compra el apoyo de los medios al ‘procés’

“Él se siente molesto ante mi escepticismo. Considera que estoy siendo demasiado crítica con el independentismo. Y me suelta una frase que me deja helada: Si compramos dos páginas de publicidad en Le Monde, escribirás lo que tus jefes te digan… Al ver mi indignación, me responde avergonzado: Bueno, así funcionan las cosas aquí”.

Este es uno de los pasajes más reveladores de En el huracán del procés (editorial Planeta), el libro en el que Sandrine Morel, corresponsal del diario francés Le Monde, cuenta los entresijos políticos de los últimos años en Cataluña. La conversación fue con "un responsables de la comunicación" con los medios internacionales de la Generalitat y del PDeCAT y ocurrió antes del referéndum ilegal del 1 de octubre pasado.

La confesión, escribe Morel, llega después de que la periodista cuestionara al responsable de comunicación, a quien no identifica, acerca de la validez de la votación sobre la secesión o las consecuencias que implicaría retar al Gobierno central. La corresponsal muestra su sorpresa porque en Cataluña, según admite el portavoz, se compre el apoyo a la causa independentista a través de publicidad institucional.

El libro saldrá a la venta esta semana y ya ha levantado polémica. Morel también recoge diferentes conversaciones y encuentros con altos cargos de los Gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. En una conversación off the record, con el expresidente que está a la espera de que la justicia alemana decida sobre su extradición le dijo a la periodista que "estamos convencidos de que podemos hacer caer a Rajoy". “Esto es un duelo”, aseguró.

Morel ha declinado hacer declaraciones porque el lanzamiento del libro será el martes, pero ha confirmado la veracidad de los pasajes que ya se han filtrado. Por su parte, el que fuera el responsable oficial de la relación con los medios internacionales antes del referéndum, Joan María Piqué, ha asegurado que “nunca he comprado publicidad de ninguna manera” y dice que no recuerda haber tenido una conversación de ese tipo.