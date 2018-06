El nuevo Gobierno catalán toma posesión y pone fin a la intervención de la autonomía

Primera foto de grupo del nuevo Govern con Roger Torrent. ALBERT GARCIA / QUALITY

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convertido el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros de su Govern en un homenaje a los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión o huidos de la justicia española. Durante el acto, en el Palau de la Generalitat, se ha reafirmado en "avanzar hacia la construcción de un Estado independiente" y ha llamado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abrir un diálogo para que la actual situación en Cataluña no se prolongue "ni un día más".

La ceremonía ha sido una coreografía constante en homenaje a los encarcelados y huidos y sus familiares, sentados en la primera fila del Salón de Sant Jordi, el recinto más noble del Palau. A diferencia de la toma de posesión de Torra, sí ha habido invitados, entre los que estaban los expresidentes de la Generalitat, del Parlament y la alcaldesa Ada Colau. Ni Ciudadanos ni el PP han participado en el acto. La conformación del Govern implica la intervención de la Generalitat, que duraba desde el pasado 27 de octubre.

La fórmula empleada para tomar posesión del cargo ha obviado la Constitución como ya hizo el president cuando accedió al cargo el mes pasado y es la misma que se ha usado desde 2016 en la Generalalitta. Quim Torra ha formulado a sus consejeros la pregunta: ¿Promete cumplir fielmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asume en el Gobierno de Cataluña y con lealtad al presidente de la Generalitat?". Los símbolos del Estado también han brillado por su ausencia. El salón Sant Jordi, donde se ha desarrollado el acto, ha estado presidido por dos esculturas de Sant Jordi. El cuadro del Rey no se ha visto, sino que en su lugar había una tela negra, como en ocasiones anteriores.

En su discurso, Torra ha invitado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "hablar", a "tomar riesgos" y a negociar "de gobierno a gobierno", al tiempo que ha reivindicado su "mandato republicano", "avanzando de acuerdo al mandato del referéndum" del pasado 1 de octubre. También ha expresado su "clara disposición al diálogo", que considera "imprescindible para resolver conflictos de la manera que lo hacen en el mundo civilizado".

La toma de posesión en sí ha sido un acto coreografíado al milímitro. Un familiar de cada uno de los exconsejeros que designó Torra pero cuyo nombramiento bloqueó el Gobierno central leyó una carta en la que "se renunciaba" a ser consejero pero se agradecía "el gesto de restitución". Cada nuevo consejero, de hecho, tras jurar el cargo iba a saludar al familiar o al consejero que lo presidió.

Meritxell Lluís, la pareja del exconsejero Josep Rull, ha leído la misiva enviada desde Estremera: "Yo nunca me he sentido cesado", dice. También ha esbozado las líneas generales de lo que debería ser su mandato al frente del departamento de Territorio y Sostenibilidad. Incluso Toni Comín, cuya misiva ha sido leída por su hermana, se ha referido a que se reunirá con la nueva consejera Alba Vergés para mantener "un víncul de efectividad y legitimidad".

El Govern está formado por Pere Aragonès (Vicepresidencia y Economía); Elsa Artadi (Presidencia y portavoz); Àngels Chacón (Empresa y Conocimiento); Ernest Maragall (Acción Exterior); Miquel Buch (Interior); Josep Bargalló (Enseñanza) y Alba Vergés (Salud).

También estarán Damià Calvet (Territorio y Sostenibilidad); Laura Borràs (Cultura; Ester Capella (Justicia); Chakir El Homrani (Trabajo, Asuntos Sociales y Familias); Jordi Puigneró (Políticas Digitales y Administración Pública) y Teresa Jordà (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación).

Ciudadanos no ha acudido a la toma de posesión de los consejeros del nuevo Govern porque el presidente catalán ha dicho que el lazo amarillo es el símbolo que representa a su ejecutivo y eso, en opinión de la formación naranja, supone excluir a más de la mitad de catalanes. Así lo ha explicado hoy la líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, que ha dicho que Ciudadanos "no puede aceptar" un Govern que "no es de todos los catalanes" y que "pensará solo" en quienes llevan el lazo amarillo.