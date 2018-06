Carmena se plantea cambiar el nombre de las calles ‘franquistas’ sin apelar a la ley de memoria histórica

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que se plantea cambiar el nombre de las calles con reminiscencias franquistas sin apelar al cumplimiento de la ley de memoria histórica, después de la paralización por orden judicial de varios cambios.

Manuela Carmena ha expresado esta idea a los periodistas tras visitar la Feria del Libro de Madrid cuando le han preguntado por la sentencia conocida ayer con la que un juez anuló el acuerdo de la Junta de Gobierno de sustituir el nombre de la calle General Millán Astray -fundador en 1920 de la Legión Española-, en el distrito de Latina, por el de Maestra Justa Freire.

"Quizás el Ayuntamiento podría haber cambiado las calles que considerase conveniente sin invocar la ley de memoria histórica", ha reconocido la alcaldesa. Manuela Carmena ha hecho esta reflexión después de que los tribunales hayan anulado también el cambio de la calle de los Hermanos García Noblejas, Caídos de la División Azul y General Asensio Cabanillas por considerar que ninguno de estos nombres sean contrarios a la ley de memoria.

"De momento vamos a esperar porque estas sentencias no son firmes pero no descartamos continuar", ha dicho la regidora madrileña, en alusión a la potestad que tiene la Junta de Gobierno a cambiar los nombres de las calles que considere oportuno con "más discrecionalidad". "Igual debemos seguir ese camino", ha comentado. "No hemos tenido presente que Madrid como ciudad tiene una propia memoria", ha añadido la alcaldesa.

Las placas con la nueva nomenclatura se cambiaron hace aproximadamente un mes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid dictaminó que el Consistorio podía cambiar el nombre de 52 calles de la capital con reminiscencias franquistas que había propuesto el Comisionado de la Memoria Histórica del consistorio y que un juez había suspendido cautelarmente. Sin embargo, juzgados de primera instancia han tumbado cambios de calles específicos alegando que la permanencia de esas calles no contraviene la ley.