Los ‘presos políticos’ de Santiago Sierra llegan a Barcelona

Hacía tiempo que una instalación artística no causaba tanto interés, aunque no tenga nada que ver con su condición de obra de arte, como Presos políticos en la España contemporánea de Santiago Sierra; un conjunto de 24 fotografías de otros tantos rostros pixelados que esconden a personas que están en prisión en España, a entender del artista madrileño, por sus ideas. La obra saltó a la fama en febrero después de saberse que los organizadores de la feria de Madrid habían ordenado retirarla de la caseta de la galería Helga de Alvear. Poco después se supo que la había comprado el empresario Tatxo Benet por 80.000 euros y que estaba decidido a cederla para que pudiera verse. Primero fue el Museo de Lleida y desde hoy en el CCCB donde podrá visitarse hasta el 17 de junio. Entre los 24 rostros están la del líder de ERC Oriol Junqueras y el de Jordi Sánchez, en las cárceles madrileñas de Estremera y Soto del Real, respectivamente, además de los jóvenes detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), cuyo juicio se ha realizado recientemente o activistas del 15M, entre otros.

“La obra promueve la reflexión sobre la libertad y la censura y las verdades y mentiras en la política. El CCCB quiere ser neutral en debates coyunturales y partidistas, pero no puede serlo ante los grandes temas de fondo, que tocan temas esenciales como la libertad de expresión”, explicó el director del centro Vicenç Villtatoro que enmarca la presentación dentro de sus actos anuales sobre la figura del autor George Orwell y las reflexiones que planteó en obras como 1984. “Ni la neutralidad ni el compromiso se obtienen negando, borrando o vaciando, sino todo lo contrario. no se llega a la neutralidad y el compromiso a base de restar”, ha seguido Villatoro que ha recordado que esta semana el Parlamento Europeo ha dicho que no expondrá la obra en su sede de Bruselas.

Durante la inauguración de la exposición han estado presentes el tercer representante del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens, que ha remarcado que Presos políticos trata “la gran injusticia que estamos sufriendo como país” y que Barcelona es una “ciudad orgullosa de su legado de luchas y resistencias”. En el acto en la que estuvo Betona Comín, hermana del exconsejero Toni Comín, también ha intervenido el actor y el delegado de Cultura de la Diputación de Barcelona Juanjo Puigcorbé que ha comparado la obra con otras como Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya, La carga de Ramon Casas y el Guernica de Picasso. Con la diferencia, dijo que "es parte de una injusticia viva, real, de hoy mismo”. Según Puigcorbé en la pieza podía incorporarse un nuevo rostro, el del rapero Valtonyc, en el extranjero para evitar entrar en prisión.

A diferencia de cómo se pudo ver (unas horas) en Madrid y en Lleida, la obra de Sierra se muestra en el CCCB dividida en cuatro grupos, aprovechando el espacio que dejan otras tantas arcadas del primer piso del edificio. Eso obliga a realizar un doble recorrido. Primero para leer las doce imágenes de la parte superior, para luego seguir por la parte inferior. Según el CCCB Sierra, que no ha estado presente en la inauguración, si ha supervisado el montaje de su polémica obra, así como de los textos que la acompañan.