Millo tacha a Torra de ‘president’ “ficticio” y le descalifica como interlocutor

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha calificado este miércoles a Quim Torra, presidente de la Generalitat, de "presidente ficticio" y ha cuestionado que sea un interlocutor válido para dialogar con el presidente del Gobierno. En un discurso pronunciado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, el delegado ha sostenido que el Ejecutivo español es partidario de dialogar siempre y cuando se cumplan dos premisas: que el presidente sea "real" y no tenga que pedir permiso "cada cinco minutos" a alguien para hacerlo —en alusión a Carles Puigdemont— y que busque hablar "en serio" y no buscando "el choque permanente". El delegado no ha abordado cuando el Gobierno publicará en el Diario Oficial de la Generalitat los nombramientos de los cuatro nuevos consejeros.

Durante su conferencia, Millo ha recordado que el artículo 155 ha dejado de ser sin más un precepto constitucional y que ahora ya es un "precedente". "Es un procedimiento que quedará para el futuro si fuese necesario. Y espero que no lo vuelve a serlo más", ha señalado. El delegado ha explicado que ese artículo implica una "garantía y una fortaleza" ya que ha dejado de ser un "tabú" por tratarse de un "artículo constitucional" que tiene su fortaleza entre las fuerzas constitucionalistas. Según él, el 1 de octubre y la proclamación fallida de la república fue el "mayor desafío" que puede sufrir un país. "El Gobierno dio una respuesta equilibrada y legal. Con prudencia, moderación y determinación", ha señalado. "No fue solo un problema jurídico. Fue también sociológico", ha agregado, "si no lean los artículos de Torra".

A preguntas de los asistentes, Millo ha lamentado que aún no ha escuchado decir "públicamente" a Torra que "Cataluña somos todos". "En Cataluña hay siete millones de personas y él habla de las voluntades, de los derechos y los sueños de dos", ha subrayado. En ese sentido, ha revelado las relaciones inexistentes que tiene con Torra y Roger Torrent, presidente del Parlament, al que ha afeado que le dijera por carta que "no había nada de que hablar". De la misma forma, Millo ha aireado que Torra se negó a saludarlo en el acto de Català de l'Any y que en su discurso citó a todas las autoridades y le omitió expresamente a él. "En mi casa eso se llama ser maleducado. Esta etapa se tiene que basar en el respeto. Yo no actúo como un niño de patio de colegio que se va cuando le van a saludar", ha afirmado.

Con antelación y a preguntas de los asistentes, Millo se ha jactado de que ninguno de los consejeros que protagonizó "el golpe" estarán en el Govern. "Si me preguntan si me gusta lo que dicen los nuevos consejeros diré que no; pero soy un demócrata y hay que cumplir la ley", ha afirmado defendiendo que el 155 se debe levantar, porque así lo determinó el Senado, pese a la oposición, por ejemplo, de Ciudadanos. "Es una oportunidad: el inicio de una nueva etapa. Hay una mayoría parlamentaria que hay que respetar , pero estaremos vigilantes. Pero si se vuelve al camino de antes, la respuesta es: 'lo mismo de antes'", ha señalado en alusión de que se volverá a aplicar el 155.

El acto en el Círculo Ecuestre, al que ha han asistido concejales del PP y empresarios, se ha celebrado bajo la sombra de la moción de censura que se debatirá este jueves y viernes en el Congreso. Nadie de los asistentes ha puesto en ninguna comprometida a Millo. Tras ironizar afirmando que espera que el acto no se trate de "una despedida" —"hay mucha gente decente hoy aquí, ha dicho—, Millo ha advertido de que la moción puede generar una "inestabilidad" que devuelva al país al 2016 con el impacto negativo que puede tener en la recuperación económica.