Millo reprocha a Torrent que no quiera reunirse con él

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afeado hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent, que haya rechazado hasta en tres ocasiones mantener una reunión con él como le ha propuesto, cuando es el "representante permanente" del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Cataluña.



En declaraciones a Catalunya Ràdio, Millo ha explicado que le ha propuesto en varias ocasiones a Torrent mantener un encuentro, la primera de ellas justamente después de que accediese al cargo, pero que el presidente de la cámara catalana lo ha rechazado con el argumento de que "si no

habla con Rajoy -ha explicado- no puede hablar con nadie".



"Está en su derecho -de querer reunirse con Rajoy-, pero el representante permanente del Gobierno aquí soy yo", ha señalado Millo. Además, el delegado del Gobierno ha indicado que lo habitual es que

el presidente del Ejecutivo del Estado mantenga reuniones con los presidentes autonómicos y no con los de los parlamentos regionales.



En este sentido, Millo ha asegurado que Rajoy desea que haya "cuanto antes" un presidente de la Generalitat para poder iniciar "inmediatamente" un diálogo en cuanto sea investido.