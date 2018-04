Enric Millo dice que, aunque haya Govern, se aplicará el 155 “con una cirugía más fina”

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, garantizó ayer que el nuevo Govern no podrá reabrir el consorcio de la Generalitat dedicado a la proyección internacional de Cataluña, Diplocat, ni tampoco podrá “gastar dinero público con finalidades ilegales”. Si fuese necesario, añadió, se aplicaría de nuevo el artículo 155 de la Constitución que aprobó el Senado tras la declaración de la independencia de Cataluña, pero precisó que sería “focalizadamente, con una cirugía más fina”. Millo añadió: “no es el objetivo, pero no se puede descartar”. En declaraciones a Efe, el delegado del Gobierno destacó que el Diplocat tenía “una importancia muy relevante porque respondía a un objetivo muy perverso, que era “internacionalizar el conflicto”.

El gobierno de la Generalitat,dijo, pretendía “generar un conflicto suficientemente grande como para que, una vez se produjese la colisión con el Estado, tuviese una repercusión internacional”, e invirtió “mucho dinero público” en un objetivo “fuera de la ley”. El Diplocat quedó desmantelado del todo hace días y su personal fue despedido.

“Quiero pensar que no volverá a haber la tentación de un nuevo Govern de emprender acciones en el mismo sentido. Pero si esto pasa, la reacción será exactamente la misma”, añadió Millo. “No es que la Generalitat de Cataluña no pueda tener relaciones exteriores, todas las comunidades autónomas las tienen, pero son de carácter legal y con finalidades constitucionales, para dinamizar la economía, para favorecer las exportaciones, para atraer inversiones extranjeras”, argumentó,

Según el delegado del Gobierno en Cataluña, “hay dos cosas muy importantes que no volverán a pasar”: que no se destinará dinero público para proyectos “que tengan como finalidad romper con la legalidad democrática” ni tampoco para “finalidades ilegales, porque las medidas de control planteadas para garantizar que la tesorería de la Generalitat se dedica a lo que se debe dedicar son anteriores a la aplicación de artículo 155”, y se seguirán aplicando “mientras se considere necesario”.

“Se levantarán cuando el funcionamiento diario de las finanzas de la Generalitat demuestre que se puede recuperar toda la confianza en la responsabilidad de los gestores. Es una decisión que tomará en su momento el Ministerio de Hacienda”, dijo Enric Millo.