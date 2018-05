Dalí, más vivo que nunca

Archivo Particular

Desde que Salvador Dalí falleció en 1989, el pintor no ha dejado de ser noticia en ningún momento. Pero su figura no siempre se ha asociado a acontecimientos positivos. En 2017 Dalí resucitó después de que una juez obligara a abrir su tumba para extraer su ADN y compararlo con el de Pilar Abel que aseguraba ser hija suya, algo que se demostró no ser cierto. En este año horribilis también se vivió un descenso del 16% en los visitantes de los museos Dalí motivado por el procés. Por suerte, en 2018 la tendencia se ha corregido y en estos meses las cifras son positivas. Las exposiciones, libros y películas en los que está presente el genio surrealista se suceden. Dalí, que hubiera cumplido 114 años el pasado 11 de mayo, está más vivo que nunca.

Figueres, Nápoles, Barcelona, Sevilla y Zaragoza expondrán al artista en 2018

Primero una exposición y luego un libro. Mariona Seguranyes firma en Els Dalí de Figueres, una amplia investigación (de seis años) que ha acabado siendo la necesaria biografía de la familia del pintor. La exposición (hasta noviembre en el Museo de l’Empordà), presenta por igual pinturas y documentos reunidos por la comisaria en los que demuestra el papel de la familia en la formación y auge de Dalí. El libro publicado por Viena Editors está ampliamente ilustrado y es un deleite para los dalinianos por la cantidad de información inédita que aporta, entre ella unos diarios desconocidos de Anna Maria Dalí, la hermana del pintor. Seguranyes reivindica al padre notario, como un libre pensador, inmerso en un ambiente progresista y le da voz para explicar su versión de los hechos que llevaron a expulsar al hijo de su familia. También remarca cómo era el idílico paraíso en el que vivieron Dalí y Anna Maria y cómo pese a las desavenencias entre ellos —tras la irrupción de Gala en 1929 y la publicación de su libro Anna Maria en 1949, que llevó a que se dejaran de hablar— “siempre hubo un fino hilo, de araña, que los mantuvo unidos”.

Mariona Seguranyes firma la necesaria biografía del padre y la hermana del pintor

El drama que se vivió en can Dalí desde 1929 protagoniza Miss Dalí, la película de Ventura Pons estrenada en abril, en la que Anna Maria explica, en sus últimos años de vida, la tragedia griega en la que se convirtió su familia desde la llegada de los surrealistas y Gala a la vida del pintor. En abril también se estrenó Dalí inmortal, un documental impulsado por la Fundación Gala-Dalí en el que se realiza un recorrido vital de dos horas, desde ese 1929 hasta el fallecimiento del artista, en el que a través de cientos de imágenes, muchas inéditas y la voz en offdel artista se repasan su vida y obra y sus grandes pasiones: la pintura, el paisaje y Gala.

Tras la exposición Io Dalí, abierta hasta junio en el Palazzo delle Arti de Nápoles, que explica como el pintor creó su propio personaje, el año seguirá cargado de noticias relacionadas con Dalí.

En julio abrirá en el MNAC Gala Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol, una gran exposición comisariada por la crítica Estrella de Diego, en la que se explicará cómo la musa tuvo un papel mucho más activo de lo que se ha explicado, explorará la vida de esta enigmática mujer —jamás concedió una entrevista— que se relacionó con artistas e intelectuales y se le reivindicará como artista de pleno derecho como coautora de algunas obras. El año expositivo acabará en octubre con Dalí atómico, una muestra que se verá en Sevilla y Zaragoza a partir de Leda atómica de 1949, pintada cuando Dalí estaba obsesionado por los efectos, positivos y negativos de esa energía y en la que la protagonista es Gala idealizada.

Y en las subastas, también Dalí y sus obras también han estado presentes en varias subastas recientemente. En febrero Christie’s vendió Portrait of Picasso de 1930, que alcanzó un remate de 626.000 euros y Bonhams de Londres puso a la venta el 1 de marzo un óleo de primera época, El torrente de la Jorneta de 1923, que se vendió por otros 660.000 euros. Ese mismo mes Sotheby’s subastó en la capital del Reino Unido dos pinturas surrealistas: Gradiva, de 1931 y Maison pour èrotomane, de 1932, que habían sido propiedad de una familia argentina y que alcanzaron los siete millones de euros los dos. Peor suerte tuvieron tres dibujos de la época de estudiante que se subastaron en Barcelona el 10 de mayo. Pintados entre 1926 y 1927 nadie pujó por ellos y volvieron a manos de sus dueños.

En postproducción está otro documental que aborda el papel maternal de Gala con Cécile, la hija que tuvo con su primer marido, el poeta Paul Éluard. El artista visual Joan Bofill-Amargós firma Cécile, hija de la razón en el que Cécile (fallecida en 2016) habla por primera vez ante una cámara de su madre. El realizador asegura que su trabajo acabará con todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre este asunto. Otro proyecto anunciado es Dali land, un biopic protagonizado por el oscarizado Ben Kingsley que explicará cómo era la pareja en los años sesenta contada por un asistente del pintor que prepara un gran espectáculo.

“Se trata de una confluencia especial que permiten hacer nuevas lecturas de Dalí”, explica Montse Aguer, responsable de los museos Dalí, tras comprobar el gran número de proyectos que protagonizan el pintor y su musa, convencida de que “Dalí es tan grande que se impone a cualquier proyecto”. Que hay Dalí para rato lo deja claro el reciente anuncio de la Fundación de Figueres que asegura que ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Pekín para traducir el catálogo razonado de pintura y promover una exposición retrospectiva que marque época y se convierta en referencia.