Sant Antoni pierde población local y gana vecinos jóvenes y extranjeros

Emma Miguel está en la estadística que demuestra que Sant Antoni ha perdido población local y joven. Miguel es del Guinardó, tiene 29 años y llegó a Sant Antoni “a los 23, por casualidad porque unos amigos alquilaron un piso y buscaban más gente para compartir”. Pagaban 650 euros entre tres por un cuarto sin ascensor en la esquina entre Borrell y Manso. Delante del mercado. Enseguida se hizo al barrio: “Desde el minuto uno establecí vínculos: con la carnicería, el bar Calders, el supermercado Món, las vecinas que nos triplicaban la edad…”. Todo acabó en octubre del año pasado. Se les acababa el contrato y un mes antes recibieron el dichoso buroxaf: les pedían 300 euros más y se han marchado. “Me he comido las obras enteras y cuando inauguran el mercado ya no estoy”, lamenta y asegura que cuando vuelve siente “mucha nostalgia, aunque ya no es el barrio al que llegué”. Era un Eixample cuadriculado, de grandes edificios, pero popular. “El cambio ha sido brutal. Durante estos años todo lo que abría han sido cadenas: la panadería Turris, tres veces más cara que la que había; el supermercado Ametller; los bares de la calle de Parlament… Antes cualquier día salías, en los últimos tiempos ya no encontraba mesa…”, lamenta. Tras ver una quincena de pisos, Miguel y su pareja han decidido quedarse en el piso de él. Cerca de la Escola Industrial. “Quizás es por las oficinas, pero no es barrio”, añora.